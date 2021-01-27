"РосРегион Развитие" докупило площади в самарском ТЦ "Парк Хаус"

ООО "ФизРазвитие", входящее в корпорацию "РосРегион Развитие" Сергея Плотникова, приобрело еще 7,7 тыс. кв. м в самарском торговом центре "Парк Хаус". Эту информацию Волга Ньюс подтвердил совладелец ТЦ и директор управляющей компании Calpton Александр Сиденков.

По его словам, речь идет о площадях в первой очереди торгового центра, которые ранее принадлежали красноярскому ООО "ФинЭкс-Актив". На вопрос о сумме сделки Сиденков ответил, что она была такой, которая устроила обе стороны.

Напомним, в сентябре прошлого года "ФизРазвитие" за 694 млн руб. приобрело 28,7 тыс. кв. м площадей в "Парк Хаусе" (общая площадь ТЦ - 55 тыс. кв. м) и участок под ним с торгов, проводившихся в рамках банкротства ООО "Арес Недвижимость".