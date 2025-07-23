Стратегические сессии по развитию Самарской области: энергетика, ЖКХ и благоустройство

В министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области прошла серия стратегических сессий, посвященных ключевым направлениям развития региона в рамках подготовки стратегии "Самара — 450".

Напомним, в Самарской области продолжается работа над Стратегией социально-экономического развития региона до 2036 г., которая будет учитывать национальные цели, обозначенные президентом Владимиром Путиным. Губернатор Вячеслав Федорищев ранее отмечал, что совместно с жителями уже выработаны программные документы среднесрочного характера — утверждена программа развития Самарской области на ближайшие 5 лет. Вместе с тем, региону необходима актуальная, долгосрочная стратегия. Чтобы охватить ключевые сферы экономики и выработать совместные решения по их развитию, органы власти проводят стратегические сессии.

В серии стратегических сессий МинЖКХ приняли участие представители органов власти, эксперты, общественники и бизнес.

Первая сессия была посвящена развитию энергетической инфраструктуры. Министр энергетики и ЖКХ Виталий Брижань отметил необходимость модернизации электросетей, газификации и внедрения цифровых технологий. Заместитель министра Петр Токмак сообщил, что уровень газификации региона составляет 96,36% — это 7-е место в стране. Однако остаются вызовы: износ сетей, необходимость энергоэффективных решений и координации между ведомствами.

На второй сессии обсуждались проблемы жилищно-коммунального хозяйства. Врио первого замминистра Эдуард Гафиятуллин представил план развития ЖКХ до 2030 года, включающий 750 объектов жилищно-коммунального хозяйства, нуждающихся в реновации. На текущий год по госпрограммам запланировано обновление 88 объектов в регионе, на эти цели будет направлено 9,5 млрд рублей.

Помимо бюджетных источников финансирования существуют и внутренние источники от ресурсоснабжающих организаций, это инвестиционные программы и затраты, которые они несут в ходе концессионных соглашений. С 2025 по 2038 г. по 38 инвестиционным программам запланированы мероприятия на 8 млрд рублей.

Эксперты отмечают критические показатели износа сетей, большая часть которых строилась в 1960–1970 годах: теплоснабжение — 56%, водоснабжение — 68%, водоотведение — более 70%.

Участники предложили усилить контроль за ресурсоснабжающими организациями по срокам перекладки инженерных сетей, расширить практики использования энергосервисных контрактов, провести инвентаризацию и разработку цифровых моделей сетей.

Третья сессия затронула вопросы благоустройства. С 2019 по 2024 г. в регионе обустроены 912 общественных и 1825 дворовых территорий, 18 проектов стали победителями всероссийских конкурсов, которые проводятся в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". На 2025 г. запланировано благоустройство 100 дворовых, 128 общественных территорий и реализация 4 проектов-победителей Всероссийского конкурса. На сегодняшний день благоустроено 53 двора и 48 общественных пространств. По четырем объектам-победителям идут производственные работы в соответствии с графиком.

Однако остро стоит проблема содержания объектов после реконструкции. Эксперты предложили привлекать малый бизнес, стандартизировать подходы к проектированию и развивать взаимодействие с муниципалитетами.

Отметим, что стратегия развития Самарской области до 2036 г. формируется с учетом мнений экспертов и жителей, чтобы создать комфортные условия для жизни в регионе. Стать соавтором и предложить свою инициативу, идею, проект, может каждый. Для этого необходимо описать его в специальной форме по ссылке.