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Власть и политика

Региональную трассу в Сергиевском районе отремонтируют по нацпроекту

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области растут объемы дорожного ремонта по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в перечень объектов нацпроекта включен участок региональной дороги "Сергиевск — Большая Чесноковка" — Кандабулак в Сергиевском районе.

Автодорога соединяет несколько населенных пунктов Сергиевского района и входит в маршрут движения в направлении районного центра — Сергиевска, где расположены основные социальные учреждения района. Также по ней курсирует школьный автобус, который возит детей из населенных пунктов Ровное, Спасское и Кандабулак в Красносельскую общеобразовательную школу.

Ремонт дороги протяженностью 8 км уже начат. В настоящее время на объекте ведутся земляные работы. Помимо обновления дорожного полотна проектом предусмотрен ремонт 16-ти водопропускных труб, установка новых дорожных знаков, барьерного и пешеходного ограждения.

В поселке Ровный запланировано строительство тротуаров и устройство улично-дорожного освещения. На пешеходных переходах в Ровном установят 8 автономных светофоров Т 7.2, мигающих желтым сигналом, а также обустроят 2 остановки общественного транспорта с подъездными карманами и новыми автобусными павильонами. Контракт по капитальному ремонту дороги рассчитан на два года, работы  должны быть завершены до 1 июля 2026 года.

Приведение в нормативное состояние дорог с высокой социальной значимостью и их обеспечение современными средствами безопасности дорожного движения — одна из главных задач национального проекта, инициированного президентом России Владимиром Путиным. В этом году по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в Самарской области с учетом поставленных целей будет отремонтировано более 230 км дорог, в том числе 190 км — регионального значения.

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Последние комментарии

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Очень интересно, что измениться.

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С одной стороны в Самаре очень мало оригинальных зданий, а с другой - сданием начали заниматься, когда оно почит разрушено и почти ничего не стоит и требует огромных денег для восстановления. Как идея, у нас есть филиал Третьяковки, но есть ещё Эрмитаж с бесконечным количеством экспонатов в запасниках. Идеально было бы сделать из здания филиал Эрмитажа, например. На Третьяковку деньги получили, почему бы и здесь государству не поучаствовать

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Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

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