Мария Караулова, "Успенский дворик": "Мечтаем построить ферму с современным оборудованием"

"Счастливые коровы - счастливое молоко" - такому девизу вот уже несколько лет следует небольшое хозяйство из села Успенка Сергиевского района. К каждой айрширке и джерсийке (а именно такие породы коров живут на этой ферме) здесь индивидуальный подход. В благодарность за такое отношение - хорошие удои и качественное сырье для молочных продуктов под брендом "Успенский дворик". О становлении семейного дела и своей роли в нем в интервью рассказала Мария Караулова, которая в конце 2025 года стала лучшим молодым самозанятым в стране, победив во всероссийской премии "Молодой предприниматель России".
- Мария, расскажите, пожалуйста, об истории бренда "Успенский дворик".
- Изначально никакого бренда и даже небольшого хозяйства не предполагалось - была потребность переехать из крупного поселка городского типа в тихую, малолюдную деревню. Приехав в Успенку, мы были очарованы природой, чистым воздухом, который "можно есть ложкой", и пронзительной тишиной. В какой-то момент на глазах выступили слезы - и я поняла: мы вернулись домой.
На участке находились старые хозяйственные постройки. Мы решили их обновить и заселили туда свою первую деревенскую козу Нюсю. Наверное, не совсем верно сказать, что она стала членом нашей семьи, но взамен за нашу безграничную любовь и заботу она начала приносить невероятное количество молока, и мы начали экспериментировать с первыми молочными продуктами. А в какой-то момент возникла мысль о покупке коровы. Я думаю, именно в тот момент родился наш бренд.
А дальше - все как в обычных деревнях: первыми покупателями стали соседи. Первая производимая продукция - в обычных кастрюльках, а самая большая обнаруженная ценность - старая бабушкина маслобойка.
- А какие обязанности возложены на вас?
- У нас очень небольшой коллектив, и все взаимозаменяемы. При этом мы еще и перенимаем опыт друг у друга. Я умею и доить коров, и варить сыр, и делать все-все, что нужно. Но главный технолог у нас - моя мама Ольга - дипломированный зоотехник, она прошла множество различных курсов по сыроварению, консультировалась с профессионалами - теми, кто уже давно варит сыр. Помимо сыров, которые мы варим по определенным рецептам, у нас в ассортименте появились и авторские сыры.
- У вас в хозяйстве коровы айрширской и джерсийской породы. Почему именно они?
- Молоко айрширок - самое чистое. В нем меньше всего соматических клеток, и именно поэтому оно рекомендовано РАМН для детского питания и приветствуется для питания ослабленных или пожилых людей. В молоке коров джерсийской породы высокое содержание бета-казеина А2. Такое молоко не вызывает дискомфорта даже у людей, у которых есть непереносимость.
- Есть ли какие-то особенности в уходе за коровами этих пород?
- К коровам этих пород нужен особый подход, изменение в привычном распорядке дня может вызвать у них стресс, что сказывается на объемах сырья. Мое личное наблюдение: коровы понимают обращенную к себе речь человека и выдают определенные реакции, что очень мило. Но если их обидеть, они могут отвернуться и "не разговаривать".
- А если говорить о питании?
- Для каждой коровы мы разрабатываем индивидуальную карту питания в зависимости от количества удоя: для коровы, которая дает 30 литров и которая дает 25 литров, у нас будет разное кормление. Мы очень ответственно к этому относимся, потому что если всем дать одинаковое количество витаминов или комбикорма, то можно не только не получить пользу, но и нанести вред.
- Какова продуктивность этой породы?
- В среднем - от 25 до 40 литров. У нас есть одна корова-рекордсменка. Она дает 41 литр.
- Какие сыры и в целом молочную продукцию вы производите?
- В основном мы делаем полутвердые и твердые сыры, например, всеми любимый сыр "Качотта" с мятой, пажитником, сушеными томатами, "Российский", "Маасдам", "Чеддер". А также производим и молочную продукцию: творог, сметану, сливочное и топленое масло, сливки, и фаворит всех наших заказчиков - натуральный йогурт с живыми бактериями.
- Где можно купить вашу продукцию? Только в Успенке?
- Нашу продукцию можно приобрести по предзаказу на сайте, в соцсетях или по звонку. Доставка в город осуществляется по субботам. А также можно приехать на нашу ферму в Успенку, продегустировать и приобрести понравившуюся продукцию.
- Был ли в истории вашего бренда опыт, когда продукцию "Успенского дворика" могли оценить сыровары-профессионалы? Какие были отклики?
- В 2025 году в Подмосковье проходил международный сырный фестиваль "Сыр. Пир. Мир", в котором мы участвовали. Немного волновались, но наша продукция получила высокую оценку от профессионалов и по текстуре, и по вкусовым качествам. Профессионалы отрасли очень вдохновили нас на дальнейшую работу. Именно так мы поняли, что движемся в верном направлении.
- Мария, а случалось ли вам пользоваться какими-либо видами господдержки?
- Да, у меня был такой опыт. Как самозанятая в 2022 году получала материальную помощь на покупку нашей первой сыроварни и специальное холодильное оборудование для вызревания и хранения сыра. Это очень нам помогло.
- Еще одним крупным вашим успехом стала победа в номинации "Молодой самозанятый года" федеральной премии "Молодой предприниматель России". Как вы узнали об этом конкурсе?
- Я творческий и активный человек. В 2025 году участвовала в фестивале "Таврида Арт" как музыкант, вот уже два года являюсь экспертом молодежного форума "иВолга". Постоянно просматриваю сайты с анонсами конкурсов и мероприятий, в которых можно поучаствовать. Мне попалась информация об этой премии, и я увидела, что в ней есть номинация для самозанятых.
В заявке нужно было очень тщательно описать все процессы производства и рассказать о наших особенностях. Я написала о нашем индивидуальном подходе к коровам, о том, что я им пою, что мы включаем им музыку, обнимаемся с ними. Нам очень важно, чтобы они гуляли, а не находились постоянно в стойле. Я хотела передать мысль, что забота о животных у нас на первом месте. Мы стараемся сделать коров счастливыми, чтобы они давали нам "счастливое" молоко.
- Как вы узнали, что победили?
- Я ехала домой из Москвы с учебы, после экзаменов. Мне позвонили и пригласили на вручение. Но не сказали, выиграла я или нет. Об этом я узнала только на самой церемонии, так как победителя в каждой номинации называли, открывая конверты.
- Какие впечатления у вас остались от церемонии? Что запомнилось больше всего?
- Прежде всего, это масштаб. Я познакомилась с множеством молодых предпринимателей, многие из которых работают уже на международном уровне. В том числе обсуждали и фермерство. Со всеми мы обменялись контактами.
Выходя на сцену, я сначала даже не знала, что сказать. Я же не готовилась, так как не знала точно, победила ли я. В итоге в своей речи сказала слова благодарности за то, что нас заметили, предоставили возможность показать себя на всероссийском уровне. Ведь у нас очень маленькое производство и находится вдали от Москвы. Я была неимоверно счастлива!
- А что полагалось за победу в премии?
- Было много материальных и нематериальных призов, в том числе мне подарили курс по работе с искусственным интеллектом, который я уже прошла, также нам было предложено сотрудничество с различными компаниями, на которые мы ответили положительно. Статью о нашей ферме опубликовал журнал Discover Russia. Главный итог, которым наградила нас премия, - это предложения о сотрудничестве, которые продолжают поступать.
- Побывав на финале премии и пообщавшись с молодыми предпринимателями России, как вы думаете, насколько вообще сегодня молодежи интересно сельское хозяйство?
- Сейчас очень многие молодые люди уезжают в деревни и начинают там строить что-то свое, естественно, в уже современных условиях. Я бы даже сказала, что это тренд. Отношусь к этому очень положительно, и было бы здорово расширить поддержку молодых предпринимателей, которые начинают свой путь с нуля.
- Но ведь сельское хозяйство - это не только красивая картинка, но и тяжелый труд…
- Да, это неимоверный труд. Но та отдача, которую мы получаем от животных, компенсирует все тяготы. А еще - обратная связь от клиентов дает нам понимание, что мы на правильном пути, и вдохновляет нас на увеличение ассортимента и расширение зоны реализации нашей продукции.
- Мария, вы упомянули, что вы творческий человек. А связываете ли вы свое будущее с вашим семейным бизнесом?
- На данный момент мне очень нравится то, чем я занимаюсь, и место, где я нахожусь. Весь фокус внимания направлен на развитие нашей фермы и расширение данного проекта.
- Каким же вам видится развитие бренда "Успенский дворик" в ближайшие годы?
- Мы хотим открыть свой небольшой фирменный магазинчик в Самаре, чтобы люди в любой момент могли прийти за нашей продукцией. Мечтаем построить ферму с современным оборудованием, которая будет отвечать всем нашим стандартам. Мы не стремимся к промышленным масштабам, потому что в этом случае индивидуальный подход к каждой корове будет невозможен. А для нас важно сохранить то качество молочной продукции, которое мы имеем сейчас.
