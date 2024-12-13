РСХБ: "маркетинговый" килограмм свинины принесёт отрасли 30 млрд рублей

Спрос на свинину в России продолжает расти, однако в конкурентной среде производителям требуются более активные стратегии борьбы за место в холодильнике покупателя. Продвижение свинины может помочь увеличить потребление суммарно на 1 кг на человека за 5 лет, что увеличит выручку производителей на 30 млрд рублей. Таким видением поделился главный отраслевой аналитик Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка Андрей Дальнов.

За 2018–2023 гг. потребление свинины на душу населения в России выросло на 5 кг до 30,9 кг в год. По итогам 2024 года, прогнозирует Россельхозбанк, показатель достигнет уже 32 кг, в 2025 году — 32,4-32,6 кг.

Андрей Дальнов считает, что, согласно оптимистичному прогнозу, за 2026–2030 гг. потребление свинины может в среднем на 200 граммов в год превышать базовый сценарий.

"Продвижение свинины как полезного и вкусного мяса ведёт к измеримым результатам, показывает мировой опыт. Всего лишь 1 дополнительный килограмм за 5 лет может принести отечественным производителям 30 млрд рублей", — подсчитывает аналитик.

По словам эксперта, производителям стоит делать акцент на ряде активностей:

Продвигать подкреплённый научными изысканиями тезис о пользе свинины для здоровья, что свинина — "выбор активных энергичных людей, которым необходим стабильно высокий уровень энергии в течение дня";

Продвигать наблюдение о том, что свинина обильно присутствует в сбалансированном рационе стран с высокой продолжительностью жизни;

Помогать ресторанам, магазинам "найти" блюда из свинины для готовки или употребления: рёбра, котлеты, фаршированные рулеты и т. д.;

Проводить маркетинговые кампании, приуроченные к датам, а также создавать и продвигать локальные бренды.

"Рацион должен быть сбалансированным. На рынке есть курица, говядина, развиваются такие сегменты, как индейка, утка, крольчатина. Свинина составляет около 40% потребления мяса в России, это много, поэтому мы не ожидаем резких темпов роста спроса на неё. Однако свинина остаётся богатым и доступным источником белка и энергии, разнообразных микроэлементов и витаминов, входит в диету стран с самой высокой продолжительностью жизни. Поэтому правильное позиционирование свинины будет закономерно стимулировать её потребление", — рассуждает Андрей Дальнов.