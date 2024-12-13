16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
РСХБ: "маркетинговый" килограмм свинины принесёт отрасли 30 млрд рублей Юные россияне задали ориентиры для аграрного сектора к 2030 году Вестница и Анкета племенного завода "Новоладожский" признаны лучшими в России и Ленинградской области Россия увеличила экспорт мяса на 16% и идет на исторический рекорд "Золотая осень": Россия на 33% нарастила производство мяса с 2014 года

Животноводство АПК и пищепром

РСХБ: "маркетинговый" килограмм свинины принесёт отрасли 30 млрд рублей

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Спрос на свинину в России продолжает расти, однако в конкурентной среде производителям требуются более активные стратегии борьбы за место в холодильнике покупателя. Продвижение свинины может помочь увеличить потребление суммарно на 1 кг на человека за 5 лет, что увеличит выручку производителей на 30 млрд рублей. Таким видением поделился главный отраслевой аналитик Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка Андрей Дальнов.

За 2018–2023 гг. потребление свинины на душу населения в России выросло на 5 кг до 30,9 кг в год. По итогам 2024 года, прогнозирует Россельхозбанк, показатель достигнет уже 32 кг, в 2025 году — 32,4-32,6 кг.

Андрей Дальнов считает, что, согласно оптимистичному прогнозу, за 2026–2030 гг. потребление свинины может в среднем на 200 граммов в год превышать базовый сценарий.

"Продвижение свинины как полезного и вкусного мяса ведёт к измеримым результатам, показывает мировой опыт. Всего лишь 1 дополнительный килограмм за 5 лет может принести отечественным производителям 30 млрд рублей", — подсчитывает аналитик.

По словам эксперта, производителям стоит делать акцент на ряде активностей:

  • Продвигать подкреплённый научными изысканиями тезис о пользе свинины для здоровья, что свинина — "выбор активных энергичных людей, которым необходим стабильно высокий уровень энергии в течение дня";
  • Продвигать наблюдение о том, что свинина обильно присутствует в сбалансированном рационе стран с высокой продолжительностью жизни;
  • Помогать ресторанам, магазинам "найти" блюда из свинины для готовки или употребления: рёбра, котлеты, фаршированные рулеты и т. д.;
  • Проводить маркетинговые кампании, приуроченные к датам, а также создавать и продвигать локальные бренды.

"Рацион должен быть сбалансированным. На рынке есть курица, говядина, развиваются такие сегменты, как индейка, утка, крольчатина. Свинина составляет около 40% потребления мяса в России, это много, поэтому мы не ожидаем резких темпов роста спроса на неё. Однако свинина остаётся богатым и доступным источником белка и энергии, разнообразных микроэлементов и витаминов, входит в диету стран с самой высокой продолжительностью жизни. Поэтому правильное позиционирование свинины будет закономерно стимулировать её потребление", — рассуждает Андрей Дальнов.

Реклама. rshb.ru

2SDnjdYZbDM

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015.

ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3.

В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Маркович Долгушин 19 февраля 2023 12:37 На Тимашевской птицефабрике запустили процедуру банкротства

Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

Валентина Максимова 17 марта 2017 14:45 В Красноярском районе открылся первый снабженческо-производственный кооператив

До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉

SM TV 01 октября 2016 05:05 Племзавод "Кряж" ждет решения своей судьбы

В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !

Алексей Лидле 09 июля 2015 11:38 В Борском районе на базе СХП "Неприк" построят цех по убою скота

А на самом деле так называемые дома сделаны из вагонных контнейнеров слепленных три в один и что же там хорошего?

Фото на сайте

Передовое сельхозпредприятие региона запускает собственную котельную

Передовое сельхозпредприятие региона запускает собственную котельную

Молочная ферма "Экопродукт" планирует увеличить поголовье и расширить производственные мощности

Молочная ферма "Экопродукт" планирует увеличить поголовье и расширить производственные мощности

СХП "Экопродукт" улучшило качество дойного стада

СХП "Экопродукт" улучшило качество дойного стада

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5