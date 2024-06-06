В АО "Нива" обсудили перспективы развития молочного животноводства в Самарской области

29 мая на молочно-товарной ферме АО "Нива" в селе Нижнее Санчелеево прошло выездное заседание комиссии Общественной палаты Самарской области по экономике, промышленности, сельскому хозяйству и предпринимательству. Участники мероприятия познакомились с опытом развития одной из лучших животноводческих ферм области и обсудили дальнейшие перспективы развития молочного животноводства в Самарской области.

В животноводческой отрасли накопилось немало проблем и вопросов, внимание и комплексная поддержка ей требуются очень давно. Именно поэтому на мероприятие были приглашены представители основных профильных структур - министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, Россельхознадзора, Росприроднадзора, Союза "Торгово-промышленная палата Самарской области", комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской губернской думы, а также руководители предприятий молочного животноводства.

Директор АО "Нива" Инна Ускова рассказала участникам выездного заседания о работе молочно-товарной фермы и провела экскурсию по территории животноводческого комплекса. Она продемонстрировала гостям современные производственные помещения для содержания стада, рассказала об особенностях содержания животных и обо всех этапах цепочки производства молока.

В состав фермы входят как реконструированные коровники, так и вновь построенные. С 2021 года до настоящего времени в рамках реализации инвестиционного проекта построены коровники на 400 голов с молочно-доильным залом, четыре здания для размещения телят и сухостоя, а также кормовой склад. Все здания - просторные, чистые, животные выглядят довольными и ухоженными. "Наша задача - обеспечить комфортное, грамотное содержание животных, ведь все это влияет на качество молока. Мы тщательно следим за тем, чтобы молодняк был обеспечен качественными кормами, витаминами и минералами, чтоб корова во время отела и ее теленок были здоровы и получали необходимый уход и питание", - поделилась планами Инна Вячеславовна.

Молочное хозяйство АО "Нива" - одно из самых продуктивных в области. Поголовье фуражных коров составляет 600 голов (средний надой - 10500 тонн в год), в планах предприятия увеличить его до 1000. Молоко от "Нивы" поступает на Тольяттинский и на Пестравский молокозаводы.

На предприятии особое внимание уделяется качеству молока. Инна Ускова считает: "На стол должно попадать молоко только высшего сорта. Чтобы получать хорошие надои, нужно учесть очень много факторов. Комфорт для коров и высокая удойность очень тесно взаимосвязаны между собой. Поэтому мы предусматриваем для наших животных и качество подстилки, и свою систему вентиляции, и современную систему навозоудаления, и даже включаем классическую музыку во время доения. Места для бактерий и болезней быть не должно, мы делаем для этого максимально серьезную профилактику. И конечно, мы строго следим за качеством кормов. Ежедневное качественное кормление - залог здоровья нашего стада".

Открывая выездное заседание, председатель комиссии по экономике, промышленности, сельскому хозяйству и предпринимательству при Общественной палате Самарской области, президент Союза ТПП Самарской области Валерий Фомичев сказал: "Мы убедились сегодня, что "Нива" - выдающийся пример ведения животноводческого хозяйства, где все знания, опыт, душа и энергия отданы делу взращивания питомцев. Возможно, высказанные сегодня предложения участников отрасли и экспертов помогут собственникам животноводческих хозяйств области в дальнейшем почувствовать внимание и поддержку со стороны общества, со стороны властей".

Заместитель председателя Общественной палаты Константин Титов отметил: "Молочное животноводство - очень скрупулезный труд. Мы увидели, что в этом хозяйстве заложены современные технологические основы, здесь грамотно выводят породы коров, получают хорошие результаты и есть стремление к наиболее эффективной организации производства. Тот, кто, кроме зерна, выращивает скотину, достоин особого уважения. Это тяжелейший труд, результаты которого нужны всем нам, жителям области. Правительство много внимания уделяет развитию животноводства. Но помощь и особое внимание этой отрасли требуется на регулярной основе".

Заместитель руководителя управления животноводства и племенного дела министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Александр Пресняков доложил собравшимся о состоянии животноводческой отрасли в регионе, рассказал о существующих преференциях для участников этого рынка. Несмотря на посылы правительства о необходимости развивать эту отрасль, был отмечен тот факт, что в силу сложности ведения данного бизнеса и содержания поголовья скота количество животноводческих хозяйств в отрасли за последние два-три года сократилось практически вдвое.

В свою очередь, руководители предприятий молочного животноводства, присутствовавшие на выездном заседании, поделились конкретными насущными проблемами, тормозящими развитие хозяйств, - это и недостаточные объемы кредитования, и высокие проценты, и высокие тарифы на электроэнергию, и сложности соблюдения нового закона о побочных продуктах животноводства.

Модератор мероприятия, эксперт Общественной палаты Самарской области, адвокат, член Палаты адвокатов Самарской области Людмила Сенилова резюмировала: "Для того чтобы предприятия животноводческой отрасли не только сохранились, но еще и росли, необходимо говорить о проблемах и решать их. Изменяющиеся требования законодательства должны быть понятными, кредиты - льготируемыми и доступными, тарифы на электроэнергию снижены хотя бы до уровня промышленных предприятий и пр. Государственная поддержка должна учитывать вложения и стимулировать предприятия к развитию. Особое внимание следует обратить на хозяйства, которые работают на протяжении многих лет и подтвердили свою эффективность".

Вопросов, требующих решения, оказалось очень много, поэтому участниками совещания единогласно было принято решение о создании рабочей группы по молочному животноводству при минсельхозе Самарской области. Появилась надежда, что это совещание станет началом большой системной работы, ведь животноводство - труд тяжелый, круглосуточный и круглогодичный, требующий особого внимания властей всех уровней.