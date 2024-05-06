Диверсификация деятельности племенного завода "Дружба" снижает затраты и повышает экономическую устойчивость компании

Немного в нашей Самарской области, да и по всей России, найдется сельскохозяйственных предприятий с такой же продолжительной и славной "биографией", как у племенного завода "Дружба". Его история началась почти сто лет назад.

Не боится ни жары, ни холода

В 1928 году в только что сформированном Кошкинском районе нашей губернии был создан совхоз имени Вячеслава Молотова. С 40-х годов хозяйство специализировалось на разведении овец. Именно здесь, в волжских степях, была выведена новая куйбышевская порода, полученная от скрещивания местных черкасских овец с завезенными из Англии английскими чистопородными длинношерстными баранами ромни-марш. Задачей селекционеров было получить породу "два в одном": животных с однородной полутонкой шерстью и мясными формами. Благодаря стараниям советских ученых получилась универсальная мясошерстная порода, которая быстро плодилась и прекрасно себя чувствовала на наших просторах, без проблем перенося и летнюю жару, и сильные морозы с ветрами. Одна из основных отличительных особенностей породы — скороспелость молодняка. За первые восемь месяцев жизни молодые овцы набирают массу до 45 килограммов и имеют характеристики, присущие мясным породам. Эти характеристики сказываются на себестоимости содержания животных. В 1958 году "Дружба" была преобразована в племсовхоз по разведению овец куйбышевской породы, а в 1979 году он стал племенным заводом.

Сегодня именно ООО "Племенной завод "Дружба", входящий в состав Группы компаний "Терра Нова", является лучшим и самым крупным в России хозяйством по разведению куйбышевской породы овец. Базовое поголовье животных здесь в настоящее время составляет 4500 овцематок. И в планах руководства компании увеличение поголовья. Основными задачами племенного предприятия на данный момент является повышение мясной и шерстной продуктивности овец, реализация животных в товарные хозяйства с последующим методическим сопровождением.

Ставка на диверсификацию

Однако племенное овцеводство — это сейчас далеко не единственная сфера интересов сельхозпроизводителя. Как заметил заместитель генерального директора ООО "Племенной завод "Дружба" Федор Анисимов, компания системно и обдуманно диверсифицировала свою деятельность, выстроив полный цикл сельскохозяйственного производства, от выращивания кормов до переработки молочной продукции. И сегодня "Дружба" активно развивает несколько направлений. На полях общей площадью более 16 тысяч гектаров растят подсолнечник, кукурузу, нут, горох. Здесь же выращивают и заготавливают корма для своих животных. Ведь помимо овец племзавод занимается разведением коров черно-пестрой голштинизированной породы — и на сегодня это является основным направлением деятельности хозяйства. Есть и свое молочное стадо. Все поголовье КРС племзавода составляет более 1800 животных, 998 из них — это фуражные коровы. Надои с каждой "пеструхи" — высокие, в среднем 9,3 тонны молока в год при жирности 3,6% и содержании белка 3,1%. По сравнению с 2015 годом поголовье коров и надой на фуражную корову увеличились в 1,5 раза. Эти показатели выше средних по всей Самарской области.

Свежесть, многообразие и качество

С реализацией сырого молока в хозяйстве проблем не возникает. Шестьсот тонн ежемесячно отправляется на собственный перерабатывающий завод, где выпускаются хорошо известные потребителям губернии и соседних регионов молочные продукты под торговой маркой "Продукты из Орловки". Ведь именно в этом селе находится предприятие. Сегодня в ассортименте завода более 30 видов продукции: молоко, сливочное масло, йогурты, плавленые сыры, сметана, творог, творожный крем, кефир, ряженка, сливки, простокваша, варенец. Все продукты натуральные, без добавления сухого молока и консервантов. Но особая гордость производителя — собственные мягкие сыры. Рецептуру и технологию производства для них разработал и постоянно контролирует итальянский специалист Фабио Калдера. Сыровары из "Дружбы" гарантируют, что нигде в России таких, по-настоящему итальянских моцареллы, бурраты, рикотты и страчателлы, кроме как в Орловке, не найдешь.

Технологи молокозавода уверены: одним из первостепенных факторов, определяющих качество сыров, как, впрочем, и всей продукции из Орловки, является свежесть молока, из которого их изготавливают. Ведь путь молока от фермы до переработки в "Дружбе" занимает меньше суток. Подтверждением высокого качества продукции служат многочисленные награды, обладателями которых в последние годы становятся "Продукты из Орловки". В 2021 году черничный йогурт получил золотую медаль конкурса Поволжской агропромышленной выставки в номинации "Высококачественная пищевая продукция". А в 2023 году сразу два продукта завода "Дружба" — йогурт со вкусом яблоко-банан и плавленый сыр с шоколадным вкусом — также взяли "золото" Поволжской агропромышленной выставки в номинации "За производство высококачественной продукции".

Сегодня "Дружба" активно вкладывается в развитие своего молочного завода. Уже сделано немало: проведен полный ребрендинг выпускаемой молочной продукции, введено в строй новое оборудование по производству более экологичных ПЭТ-бутылок, которые заменили не очень практичные полиэтиленовые пакеты, обновлена линия розлива и упаковки, установлена новая система очистки воды для производственных процессов и новый ледогенератор. В 2020 году компания закупила новые емкости для молоковозов, а в 2023 году открыли новый цех по приемке молока. Установлено дополнительное оборудование, позволившее увеличить объем переработки, запущена линия автоматической маркировки продукции. Но планы на будущее большие. Группа компаний "Терра Нова" планирует существенно увеличить выпуск молочной продукции на собственном производстве, и расширить ее ассортимент.

Модернизация и новые технологии

Обширное и хлопотное хозяйство "Дружбы" требует не просто постоянного внимания и заботы. По всем направлениям деятельности идет планомерная работа по модернизации всех производственных направлений, повышению производительности труда и оптимизации процессов и в поле, и в коровнике, и на линии по разливу молока.

Федор Анисимов рассказал, что вот уже несколько лет хозяйство применяет на своих сельхозземлях современные технологии обработки почвы, получившие названия Min-Till и No-Till. При посеве техника оказывает минимальное воздействие на почву, чтобы как можно меньше разрушать ее естественную структуру. Благодаря этому обеспечивается экономия времени, сокращаются сроки выполнения полевых работ и при этом повышается урожайность сельскохозяйственных культур. Также к плюсам такой агротехники можно отнести сохранение почвы от эрозии, насыщение почвы гумусом, снижение объемов полива в 2-3 раза. Практика "Дружбы" показала эффективность таких методик. Однако на начальном этапе применения данных технологий требуется обновление парка техники. Но еще с 2019 года племзавод закупил более мощную современную энергонасыщенную сельскохозяйственную технику, в том числе российского производства. Были приобретены высокопроизводительные комбайны завода "Ростсельмаш" с 12-метровыми жатками Honeybee и более мощные посевные комплексы. Все эти меры позволили хозяйству сократить время уборки посевов, расширить посевные площади на более чем 750 га, увеличить урожайность и ввести в оборот такие новые культуры, как нут и горох.

Как сообщил Федор Анисимов, у ООО "Племенной завод" "Дружба" большие планы на будущее: увеличить как молочное стадо коров голштинизированной породы, так и поголовье куйбышевской породы овец, нарастить объемы переработки молока, а также заняться разработкой новых земель для выращивания как кормовых, так и зерновых культур.

Федор Анисимов, заместитель генерального директора ООО "Племенной завод "Дружба":

— Наше предприятие работает в полном цикле производства сельскохозяйственной продукции: от выращивания кормов на собственных полях для наших коров до получения молока и его переработки. Выстраивание такой цепочки позволяет не только снизить себестоимость конечного продукта, но и быть полностью уверенным в его качестве и безопасности на каждом этапе производства.