16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Группа "Ресурс" представила план поглощения Тимашевской птицефабрики "Акрон Металл Ресурс": тольяттинский производитель представил жатку собственного производства В АО "Нива" обсудили перспективы развития молочного животноводства в Самарской области Тимашевскую птицефабрику выводят из банкротства Диверсификация деятельности племенного завода "Дружба" снижает затраты и повышает экономическую устойчивость компании

Животноводство АПК и пищепром

Группа "Ресурс" представила план поглощения Тимашевской птицефабрики

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 105
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Конкурсный управляющий ООО "Тимашевская птицефабрика" и представитель ООО "Токаревская птицефабрика" рассказали в судебном заседании 7 августа о планах на кинель-черкасское предприятие.

Фото: https://vk.com/mcxsamregion

В среду, 7 августа, суд рассматривал заявление об утверждении мирового соглашения с кредиторами. Напомним, условия сделки были согласованы на собрании кредиторов в июне 2024 г. по инициативе Токаревской птицефабрики. 

Банкротство Тимашевской птицефабрики, ранее подконтрольной татарстанским бизнесменам Ильшату Тукаеву и Рафаэлю Фаизову, началось в 2019 г. по заявлению республиканского филиала Россельхозбанка. Сообщалось, что долг 933,4 млн руб. сформировался из-за финансовых схем Ильшата Тукаева. Затем процедуру затормозили, а обязательство перед банком выкупила группа "Ресурс". Правопреемником в судебном процессе стала подконтрольная ей Токаревская птицефабрика (Тамбовская область). В конце 2023 г. "Ресурс" в лице аффилированного ей Виталия Васько приобрел доли Тукаева и Фаизова в ООО "Тимашевская птицефабрика".

В мировом соглашении фигурируют шесть конкурсных кредиторов: АО "РискИнвест" (1,7 млрд руб.), Ильшат Тукаев (26,8 млн руб.), ООО ТК "Ресурс-Волга" (600,4 млн руб.), подконтрольное агрохолдингу "Ресурс", ООО "НоваКорм" (почти 1,7 млн руб.), ООО "ТСК" (323,3 тыс. руб.) и Токаревская птицефабрика (1,5 млрд руб.). Предполагается, что правопреемником требований первых двух кредиторов станет владелец Тимашевской птицефабрики Виталий Васько. Таким образом холдинг "Ресурс" в лице разных юридических и физических лиц аккумулировала основной долг Тимашевской птицефабрики.

Этот факт возмутил текущего кредитора банкрота - ООО "Самарский комбикормовый завод", который усомнился, что задолженность перед ним будет погашена при выходе из банкротства. Общество включено в пятую очередь реестра кредиторов с суммой 49 млн рублей. Представитель СКЗ выступил против мирового соглашения, поскольку последнее не содержит условий погашения долгов по текущим платежам.

Конкурсный управляющий Дмитрий Бисеров пояснил, что последствия мирового соглашения учитывают удовлетворение требований текущих кредиторов, а действия Самарского комбикормового завода направлены на приоритетное погашение долгов перед ним. 

Он также добавил, что в случае продолжения банкротства имущество Тимашевской птицефабрики, оцененное в 2,4 млрд руб. (из них на сумму 1,8 млрд руб. обеспечено залогом), будет выставлено на торги единым лотом. В ходе торгов стоимость лота может упасть на 1 млрд рублей. Вместе с тем объем требований к должнику составляет 4,5 млрд рублей. 

По словам Дмитрия Бисерова, Токаревская птицефабрика разработала финансовую модель, согласно которой Тимашевской птицефабрике будет предоставлен конвертируемый кредит. Взамен инвестор получит контроль над последней. К 2029 г. денежный поток на предприятие должен вырасти до 5 млрд рублей. 

Суд, выслушав стороны, удалился на перерыв до 14 августа.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Маркович Долгушин 19 февраля 2023 12:37 На Тимашевской птицефабрике запустили процедуру банкротства

Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

Валентина Максимова 17 марта 2017 14:45 В Красноярском районе открылся первый снабженческо-производственный кооператив

До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉

SM TV 01 октября 2016 05:05 Племзавод "Кряж" ждет решения своей судьбы

В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !

Алексей Лидле 09 июля 2015 11:38 В Борском районе на базе СХП "Неприк" построят цех по убою скота

А на самом деле так называемые дома сделаны из вагонных контнейнеров слепленных три в один и что же там хорошего?

Фото на сайте

Передовое сельхозпредприятие региона запускает собственную котельную

Передовое сельхозпредприятие региона запускает собственную котельную

Молочная ферма "Экопродукт" планирует увеличить поголовье и расширить производственные мощности

Молочная ферма "Экопродукт" планирует увеличить поголовье и расширить производственные мощности

СХП "Экопродукт" улучшило качество дойного стада

СХП "Экопродукт" улучшило качество дойного стада

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1