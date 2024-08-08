Группа "Ресурс" представила план поглощения Тимашевской птицефабрики

Конкурсный управляющий ООО "Тимашевская птицефабрика" и представитель ООО "Токаревская птицефабрика" рассказали в судебном заседании 7 августа о планах на кинель-черкасское предприятие.

В среду, 7 августа, суд рассматривал заявление об утверждении мирового соглашения с кредиторами. Напомним, условия сделки были согласованы на собрании кредиторов в июне 2024 г. по инициативе Токаревской птицефабрики.

В мировом соглашении фигурируют шесть конкурсных кредиторов: АО "РискИнвест" (1,7 млрд руб.), Ильшат Тукаев (26,8 млн руб.), ООО ТК "Ресурс-Волга" (600,4 млн руб.), подконтрольное агрохолдингу "Ресурс", ООО "НоваКорм" (почти 1,7 млн руб.), ООО "ТСК" (323,3 тыс. руб.) и Токаревская птицефабрика (1,5 млрд руб.). Предполагается, что правопреемником требований первых двух кредиторов станет владелец Тимашевской птицефабрики Виталий Васько. Таким образом холдинг "Ресурс" в лице разных юридических и физических лиц аккумулировала основной долг Тимашевской птицефабрики.

Этот факт возмутил текущего кредитора банкрота - ООО "Самарский комбикормовый завод", который усомнился, что задолженность перед ним будет погашена при выходе из банкротства. Общество включено в пятую очередь реестра кредиторов с суммой 49 млн рублей. Представитель СКЗ выступил против мирового соглашения, поскольку последнее не содержит условий погашения долгов по текущим платежам.

Конкурсный управляющий Дмитрий Бисеров пояснил, что последствия мирового соглашения учитывают удовлетворение требований текущих кредиторов, а действия Самарского комбикормового завода направлены на приоритетное погашение долгов перед ним.

Он также добавил, что в случае продолжения банкротства имущество Тимашевской птицефабрики, оцененное в 2,4 млрд руб. (из них на сумму 1,8 млрд руб. обеспечено залогом), будет выставлено на торги единым лотом. В ходе торгов стоимость лота может упасть на 1 млрд рублей. Вместе с тем объем требований к должнику составляет 4,5 млрд рублей.

По словам Дмитрия Бисерова, Токаревская птицефабрика разработала финансовую модель, согласно которой Тимашевской птицефабрике будет предоставлен конвертируемый кредит. Взамен инвестор получит контроль над последней. К 2029 г. денежный поток на предприятие должен вырасти до 5 млрд рублей.

Суд, выслушав стороны, удалился на перерыв до 14 августа.