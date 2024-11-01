16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Юные россияне задали ориентиры для аграрного сектора к 2030 году Агропромышленный холдинг "Терра Нова" вложил 1 миллиард рублей в приобретение новой сельскохозяйственной техники "Самарский жиркомбинат" перешел "Русагро" Самарские аграрии получат доступ к новым технологиям почвенного мониторинга Опрос РСХБ: для молодежи в АПК общественная польза важнее всего

АПК и пищепром Экономика и бизнес

Юные россияне задали ориентиры для аграрного сектора к 2030 году

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 66
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 23 сентября по 1 октября тысячи школьников из 72 регионов страны приняли участие во Всероссийском конкурсе эссе "Каким я вижу будущее сельского хозяйства к 2030 году", организованном платформой "Я в Агро. Агроклассы" при поддержке Министерства сельского хозяйства России. Участники делились своими взглядами на аграрное будущее, представляя отрасль в 2030 году.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Школьники подошли к задаче с большим интересом и вдумчивостью: исследовали современные тенденции, изучили передовые технологии и сформировали прогнозы. В своих работах они рассказывали о будущем роботизации, о роли инноваций и о возможностях агросектора. Участники подчеркнули важность высоких технологий и выразили заинтересованность в работе в этой перспективной сфере.

Некоторые школьники задумались о международном сотрудничестве. Так, один из авторов "оживил" два поля - русское пшеничное и китайское рисовое - и описал их "беседу" о значимости сельского хозяйства для обеих стран.

Многим участникам важна тема экологии. Один из авторов выразил уверенность, что в будущем органическое земледелие станет более востребованным, и отметил, что благодаря сокращению количества химикатов качество воды в водоемах улучшится.

В эссе школьников можно было встретить и личные мечты о работе в сельском хозяйстве. Один из участников написал о дне, когда завершит обучение и пройдет свою первую практику в теплицах будущего, оснащенных специальным освещением, энергосберегающими технологиями, подземным отоплением и датчиками для мониторинга роста растений.

Работы участников оценивала компетентная комиссия, включающая преподавателей вузов, фермеров и сотрудников агропредприятий, которые тщательно рассмотрели каждое эссе.

"Произведения ребят вызвали яркие эмоции, - ппризналась семья фермеров Таганцевых, создателей "Детской ягодной фермы". - Участники продемонстрировали знание истории развития сельского хозяйства, умение строить прогнозы в агросекторе, логистике и экономике, цитировали великих писателей и политиков".

Из всех конкурсных работ были отобраны 50 лучших, а победители получат эксклюзивные брендированные подарки от организаторов и партнеров. Работы финалистов, получившие высокие оценки, будут опубликованы в журнале для школьников Россельхозбанка.

"Обращаюсь ко всем участникам конкурса: именно вы - будущее сельского хозяйства, наши инноваторы, ученые и разработчики. Все, о чем вы пишете, уже воплощается: над полями летают сельхоздроны, искусственный интеллект оптимизирует производственные процессы, биотехнологи работают над созданием устойчивых культур. Вы правы: сельское хозяйство - это перспективная, современная и увлекательная отрасль. Осваивайте агропрофессии и становитесь частью большой аграрной семьи. Мы вас ждем", - отметила Елена Батурова, заместитель председателя правления Россельхозбанка.

Поздравляем победителей и благодарим всех участников конкурса за вклад в развитие аграрной отрасли!

Реклама. rshb.ru

2SDnjcxQ6iX

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015.

ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3.

В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ "О рекламе": https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Какие достопримечательности в Самаре Вы показали бы гостям в первую очередь:

архив опросов

АПК&Пищепром №27

АПК&Пищепром №26

АПК&Пищепром №25

АПК&Пищепром №24

АПК&Пищепром №23

АПК&Пищепром №22

АПК&Пищепром №21

АПК&Пищепром №20

АПК&Пищепром №19

АПК&Пищепром №18

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Маркович Долгушин 19 февраля 2023 12:37 На Тимашевской птицефабрике запустили процедуру банкротства

Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

евгения власкина 26 июля 2022 11:21 Россия установила рекорд по экспорту шоколада

А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

Фото на сайте

В Самарской области прошел осенний День поля

В Самарской области прошел осенний День поля

Многолюдная и изобильная: публикуем 35 ярких фото с Поволжской агропромышленной выставки

Многолюдная и изобильная: публикуем 35 ярких фото с Поволжской агропромышленной выставки

В Самарской области прошел День Поля-2024

В Самарской области прошел День Поля-2024

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1