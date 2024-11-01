Юные россияне задали ориентиры для аграрного сектора к 2030 году

С 23 сентября по 1 октября тысячи школьников из 72 регионов страны приняли участие во Всероссийском конкурсе эссе "Каким я вижу будущее сельского хозяйства к 2030 году", организованном платформой "Я в Агро. Агроклассы" при поддержке Министерства сельского хозяйства России. Участники делились своими взглядами на аграрное будущее, представляя отрасль в 2030 году.

Школьники подошли к задаче с большим интересом и вдумчивостью: исследовали современные тенденции, изучили передовые технологии и сформировали прогнозы. В своих работах они рассказывали о будущем роботизации, о роли инноваций и о возможностях агросектора. Участники подчеркнули важность высоких технологий и выразили заинтересованность в работе в этой перспективной сфере.

Некоторые школьники задумались о международном сотрудничестве. Так, один из авторов "оживил" два поля - русское пшеничное и китайское рисовое - и описал их "беседу" о значимости сельского хозяйства для обеих стран.

Многим участникам важна тема экологии. Один из авторов выразил уверенность, что в будущем органическое земледелие станет более востребованным, и отметил, что благодаря сокращению количества химикатов качество воды в водоемах улучшится.

В эссе школьников можно было встретить и личные мечты о работе в сельском хозяйстве. Один из участников написал о дне, когда завершит обучение и пройдет свою первую практику в теплицах будущего, оснащенных специальным освещением, энергосберегающими технологиями, подземным отоплением и датчиками для мониторинга роста растений.

Работы участников оценивала компетентная комиссия, включающая преподавателей вузов, фермеров и сотрудников агропредприятий, которые тщательно рассмотрели каждое эссе.

"Произведения ребят вызвали яркие эмоции, - ппризналась семья фермеров Таганцевых, создателей "Детской ягодной фермы". - Участники продемонстрировали знание истории развития сельского хозяйства, умение строить прогнозы в агросекторе, логистике и экономике, цитировали великих писателей и политиков".

Из всех конкурсных работ были отобраны 50 лучших, а победители получат эксклюзивные брендированные подарки от организаторов и партнеров. Работы финалистов, получившие высокие оценки, будут опубликованы в журнале для школьников Россельхозбанка.

"Обращаюсь ко всем участникам конкурса: именно вы - будущее сельского хозяйства, наши инноваторы, ученые и разработчики. Все, о чем вы пишете, уже воплощается: над полями летают сельхоздроны, искусственный интеллект оптимизирует производственные процессы, биотехнологи работают над созданием устойчивых культур. Вы правы: сельское хозяйство - это перспективная, современная и увлекательная отрасль. Осваивайте агропрофессии и становитесь частью большой аграрной семьи. Мы вас ждем", - отметила Елена Батурова, заместитель председателя правления Россельхозбанка.

Поздравляем победителей и благодарим всех участников конкурса за вклад в развитие аграрной отрасли!