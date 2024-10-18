Вестница и Анкета племенного завода "Новоладожский" признаны лучшими в России и Ленинградской области

Айрширские коровы хозяйства в течение 10 лет неизменные лидеры конкурсов на агропромышленных выставках "Золотая осень" и "Белые ночи".
Высокий генетический потенциал коров айрширской породы ООО "Племенной завод "Новоладожский" (входит в ГК "Терра Нова") в очередной раз подтвержден на завершившейся на днях XXVI Российской агропромышленной выставке "Золотая осень". Предприятие удостоено Золотой медали и диплома Министерства сельского хозяйства Российской Федерации "За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства".
А в августе нынешнего года коровы племзавода "Новоладожский" стали победителями областной выставки племенных животных "Белые ночи".
Племенной завод "Новоладожский" представил на выставке "Золотая осень — 2024" двух своих племенных животных айрширской породы. Лучшей по решению авторитетного жюри признана 3-летняя корова коричневого окраса по кличке Вестница (ее надой составляет в среднем 30,2 литра молока в сутки). Она становилась победительницей и областной выставки племенных животных "Белые Ночи — 2024" среди коров айрширской породы. Вице-чемпионка обеих выставок — красивая пестрая корова двух лет по кличке Анкета (средний надой в сутки — 32,8 литра). Животные племзавода "Новоладожский" выделяются не только весьма высокой для коров айрширской породы молочной продуктивностью, но и отличными показателями молока — содержание жира составляет 4,3%, а белка — 3,65%.
"Наше хозяйство специализируется на производстве молока и племенном выращивании крупного рогатого скота айрширской породы, выведенной в Шотландии в конце XVIII века, — говорит генеральный директор ООО "Племенной завод "Новоладожский" Светлана Видягина. — С момента создания племзавода "Новоладожский" в 1966 году и в течение четырех десятилетий учеными ВНИИ генетики и разведения животных совместно со специалистами нашего хозяйства велась целенаправленная работа, которая увенчалась очень хорошим результатом. В 2006 году Государственная комиссия РФ по испытанию и охране селекционных достижений зарегистрировала новый тип крупного рогатого скота "Новоладожский". В ходе этой работы профессионально использовался мировой и отечественный генофонд айрширской породы. Животных изначально завозили, в основном из Финляндии. Для улучшения генетического потенциала и продуктивных качеств мы первыми по айрширской породе стали использовать семя импортной селекции — от быков из Финляндии, Канады, Северной Америки, имеющих отличную родословную. Тип "Новоладожский" был выведен специально для территорий с небогатыми пастбищными угодьями и суровыми зимами, при этом коровы выделяются своей выносливостью, неприхотливостью, высокой продуктивностью, а их молоко с высоким содержанием жира и белка обладает прекрасными вкусовыми качествами. В настоящее время племенной завод "Новоладожский" является крупнейшим в России и наиболее значимым производителем животных айрширской породы для продажи — наши нетели пользуются высоким спросом во многих регионах страны, а также за рубежом".
Стадо племенного завода "Новоладожский" отличается отселекционированностью и выравненностью по экстерьерным качествам. Коровы выделяются крепкой конституцией, строением, показателями высоты и ширины, формой вымени, лёгкой головой, крепкими ногами и здоровьем копыт и другими важными данными. Всё поголовье чистопородное — относится к классу "элита" и "элита-рекорд".
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !
А на самом деле так называемые дома сделаны из вагонных контнейнеров слепленных три в один и что же там хорошего?