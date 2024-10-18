Вестница и Анкета племенного завода "Новоладожский" признаны лучшими в России и Ленинградской области

Айрширские коровы хозяйства в течение 10 лет неизменные лидеры конкурсов на агропромышленных выставках "Золотая осень" и "Белые ночи".

Высокий генетический потенциал коров айрширской породы ООО "Племенной завод "Новоладожский" (входит в ГК "Терра Нова") в очередной раз подтвержден на завершившейся на днях XXVI Российской агропромышленной выставке "Золотая осень". Предприятие удостоено Золотой медали и диплома Министерства сельского хозяйства Российской Федерации "За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства".

А в августе нынешнего года коровы племзавода "Новоладожский" стали победителями областной выставки племенных животных "Белые ночи".

Племенной завод "Новоладожский" представил на выставке "Золотая осень — 2024" двух своих племенных животных айрширской породы. Лучшей по решению авторитетного жюри признана 3-летняя корова коричневого окраса по кличке Вестница (ее надой составляет в среднем 30,2 литра молока в сутки). Она становилась победительницей и областной выставки племенных животных "Белые Ночи — 2024" среди коров айрширской породы. Вице-чемпионка обеих выставок — красивая пестрая корова двух лет по кличке Анкета (средний надой в сутки — 32,8 литра). Животные племзавода "Новоладожский" выделяются не только весьма высокой для коров айрширской породы молочной продуктивностью, но и отличными показателями молока — содержание жира составляет 4,3%, а белка — 3,65%.

"Наше хозяйство специализируется на производстве молока и племенном выращивании крупного рогатого скота айрширской породы, выведенной в Шотландии в конце XVIII века, — говорит генеральный директор ООО "Племенной завод "Новоладожский" Светлана Видягина. — С момента создания племзавода "Новоладожский" в 1966 году и в течение четырех десятилетий учеными ВНИИ генетики и разведения животных совместно со специалистами нашего хозяйства велась целенаправленная работа, которая увенчалась очень хорошим результатом. В 2006 году Государственная комиссия РФ по испытанию и охране селекционных достижений зарегистрировала новый тип крупного рогатого скота "Новоладожский". В ходе этой работы профессионально использовался мировой и отечественный генофонд айрширской породы. Животных изначально завозили, в основном из Финляндии. Для улучшения генетического потенциала и продуктивных качеств мы первыми по айрширской породе стали использовать семя импортной селекции — от быков из Финляндии, Канады, Северной Америки, имеющих отличную родословную. Тип "Новоладожский" был выведен специально для территорий с небогатыми пастбищными угодьями и суровыми зимами, при этом коровы выделяются своей выносливостью, неприхотливостью, высокой продуктивностью, а их молоко с высоким содержанием жира и белка обладает прекрасными вкусовыми качествами. В настоящее время племенной завод "Новоладожский" является крупнейшим в России и наиболее значимым производителем животных айрширской породы для продажи — наши нетели пользуются высоким спросом во многих регионах страны, а также за рубежом".

Стадо племенного завода "Новоладожский" отличается отселекционированностью и выравненностью по экстерьерным качествам. Коровы выделяются крепкой конституцией, строением, показателями высоты и ширины, формой вымени, лёгкой головой, крепкими ногами и здоровьем копыт и другими важными данными. Всё поголовье чистопородное — относится к классу "элита" и "элита-рекорд".