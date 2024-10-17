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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Россия увеличила экспорт мяса на 16% и идет на исторический рекорд

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За девять месяцев 2024 года Россия экспортировала 570 тыс. тонн мяса и мясопродуктов, что на 80 тыс. тонн (+16%) превышает показатель за аналогичный период 2023 года, а по итогам года может впервые достичь 800 тыс. тонн. Такими данными поделился управляющий директор Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Литяйкин.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

В "мясном" сегменте существенно увеличены поставки говядины в Саудовскую Аравию и Беларусь, Узбекистан, а свинины - в Беларусь, Сербию, Объединенные Арабские Эмираты, а также Китай, в который после открытия рынка 28.02.2024 поставлено уже свыше 17 тыс. тонн.

Прирост экспорта мяса птицы обеспечен за счет увеличения продаж в Саудовскую Аравию (+11 тыс. тонн), Китай (+8 тыс. тонн), а также в Объединенные Арабские Эмираты, Конго, Казахстан, Киргизию, Вьетнам, Азербайджан, Армению.

Поставки готовой мясной продукции выросли в направлении Казахстана, Беларуси, Армении, Узбекистана.

"Поддержание на высоком уровне показателя самообеспеченности делает экспорт хорошим вектором развития мясного животноводства и переработки. За девять месяцев поставки составили 570 тыс. тонн. Для сравнения, это больше, чем за любой целый год с 2014 по 2019, или же больше, чем экспорт мяса и мясопродуктов за 2016 и 2017 гг. совокупно. Важно, что растут поставки не только туш и их частей, но и готовой продукции, что повышает маржинальность российских продавцов и производителей. Темпы поставок позволяют предположить, что по итогам года экспорт российского мяса и мясопродуктов впервые достигнет 800 тыс. тонн", - спрогнозировал Олег Литяйкин.

Хорошую динамику показало и другое важное направление животноводства - молоко и продукты из него. По этой категории за границу поставлено уже свыше 130 тыс. тонн, это прирост на 15 тыс. тонн, или 14%. Основной прирост обеспечен за счет реализации в Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Киргизию, Китай.

"Сейчас показатель самообеспеченности молоком составляет 86,7%, поэтому отрасль сосредоточена на его повышении до 90% в соответствии с Доктриной продовольственной безопасности. В связи с этим прирост экспорта идет точечно, чтобы не мешать достижению главной цели", - объяснил Олег Литяйкин.

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Последние комментарии

Владимир Маркович Долгушин 19 февраля 2023 12:37 На Тимашевской птицефабрике запустили процедуру банкротства

Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

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Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

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Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

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чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

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