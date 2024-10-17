Россия увеличила экспорт мяса на 16% и идет на исторический рекорд

За девять месяцев 2024 года Россия экспортировала 570 тыс. тонн мяса и мясопродуктов, что на 80 тыс. тонн (+16%) превышает показатель за аналогичный период 2023 года, а по итогам года может впервые достичь 800 тыс. тонн. Такими данными поделился управляющий директор Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Литяйкин.

В "мясном" сегменте существенно увеличены поставки говядины в Саудовскую Аравию и Беларусь, Узбекистан, а свинины - в Беларусь, Сербию, Объединенные Арабские Эмираты, а также Китай, в который после открытия рынка 28.02.2024 поставлено уже свыше 17 тыс. тонн.

Прирост экспорта мяса птицы обеспечен за счет увеличения продаж в Саудовскую Аравию (+11 тыс. тонн), Китай (+8 тыс. тонн), а также в Объединенные Арабские Эмираты, Конго, Казахстан, Киргизию, Вьетнам, Азербайджан, Армению.

Поставки готовой мясной продукции выросли в направлении Казахстана, Беларуси, Армении, Узбекистана.

"Поддержание на высоком уровне показателя самообеспеченности делает экспорт хорошим вектором развития мясного животноводства и переработки. За девять месяцев поставки составили 570 тыс. тонн. Для сравнения, это больше, чем за любой целый год с 2014 по 2019, или же больше, чем экспорт мяса и мясопродуктов за 2016 и 2017 гг. совокупно. Важно, что растут поставки не только туш и их частей, но и готовой продукции, что повышает маржинальность российских продавцов и производителей. Темпы поставок позволяют предположить, что по итогам года экспорт российского мяса и мясопродуктов впервые достигнет 800 тыс. тонн", - спрогнозировал Олег Литяйкин.

Хорошую динамику показало и другое важное направление животноводства - молоко и продукты из него. По этой категории за границу поставлено уже свыше 130 тыс. тонн, это прирост на 15 тыс. тонн, или 14%. Основной прирост обеспечен за счет реализации в Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Киргизию, Китай.

"Сейчас показатель самообеспеченности молоком составляет 86,7%, поэтому отрасль сосредоточена на его повышении до 90% в соответствии с Доктриной продовольственной безопасности. В связи с этим прирост экспорта идет точечно, чтобы не мешать достижению главной цели", - объяснил Олег Литяйкин.