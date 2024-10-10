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АПК и пищепром Экономика и бизнес

РСХБ и RUSEED запустили серию мероприятий AgroCode Genetics 2024 для отбора проектов в агробиотехнологиях

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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9 октября на всероссийской промышленной выставке "Золотая осень — 2024" состоялся митап AgroCode Talk Genetics #1, посвященный новым геномным технологиям и анализу данных в животноводстве и растениеводстве.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Это мероприятие, организованное Россельхозбанком и селекционно-семеноводческой компанией RUSEED, стало платформой для встречи ключевых игроков отрасли: государства, бизнеса, ученых, авторов прорывных решений, представителей образовательных и селекционно-генетических центров.

Развитие агротехнологий является важнейшей составляющей успеха для решения задач по импортозамещению и обеспечению продовольственной безопасности страны. Так, например, в семеноводстве цель — довести долю отечественных семян до 75% в 2030 году. По ряду культур, например, по подсолнечнику, самообеспеченность уже высокая, и выполнить целевой показатель можно будет раньше срока. По другим культурам, таким как свекла или картофель, ситуация сложнее.

Участники дискуссии отметили, что для реализации этих задач нужны прорывные технологии, такие как генотипирование, программы маркерной селекции и другие. Многие разработки уже существуют, но внедряются медленно. Заказчиками являются государство, крупный бизнес и ведущие научные институты.

Проект AgroCode Talk Genetics 2024, который реализуют РСХБ и RUSEED, как раз создан для поиска и поддержки стартапов, реализующих проекты в области агробиотехнологий.

"Проект концентрирует усилия лучших молодых умов России на совершении открытий в генетике и селекции. Наша задача — найти самых талантливых изобретателей и создать условия для зарождения прорывных идей и решений. Будущее АПК — за наукой, и мы ежегодно привлекаем в отрасль молодое поколение, делающее ее более технологичной, эффективной и рентабельной", — прокомментировала заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Елена Батурова.

"Мы видим три основные задачи, которые стоят перед АПК. Первая — нам необходимо научиться оценивать качество семян, потому что чем чище родительские линии, тем эффективнее гибриды. Второе — создавать инновационные сорта и гибриды. И для того, чтобы внедрять их на рынок уже сегодня, необходимо активно использовать геномные селекционные технологии. И третье — нужно ускорить процессы селекции и испытаний. Для этого важно внедрять автоматизацию, привлекать бизнес к разработкам, поддерживать решения в области селекции и генетики на уровне государства. Мы в RUSEED для решения этих задач активно создаем инфраструктуру. Наша цель — обеспечить процветание всей отрасли. Мы открыли селекционно-семеноводческий центр в Адыгее, где подрабатываем и тестируем семена, работаем над созданием агробиотехнопарка и вместе с партнерами участвуем в программах поддержки технологических проектов", — сказал управляющий партнер RUSEED Марк Гехт.

Проект включает в себя серию мероприятий, призванных раскрыть генетический потенциал российского АПК.

AgroCode Talk Genetics #2

Встреча в формате бизнес-завтрака, посвященная обсуждению прорывных решений в генетике и селекции, а также сбору запросов от представителей отрасли.

AgroCode Hack Genetics

Соревнование между техническими специалистами, представителями отрасли, в ходе которого будут представлены агротехнологические задачи. Цель — стимулировать создание инноваций в селекции и генетике, разработать IT-решения для этой области.

AgroCode Conf Genetics

Конференция станет площадкой для демонстрации передового опыта селекционной работы, организации живых обсуждений реальных кейсов, а также для налаживания партнёрств.

Присоединиться к обсуждениям, которые формируют будущее сельского хозяйства в России: https://t.me/agrocodehub.

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Последние комментарии

Владимир Маркович Долгушин 19 февраля 2023 12:37 На Тимашевской птицефабрике запустили процедуру банкротства

Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

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А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?

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Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

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