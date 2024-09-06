РСХБ запускает самый масштабный поток "Школы фермера" в 50 субъектах РФ

В сентябре 2024 года Россельхозбанк запускает десятый поток обучения в "Школе фермера". За предыдущие девять волн в Школе прошли курс и приступили к реализации бизнес-проектов в сельском хозяйстве свыше 6500 человек. Подготовка квалифицированных кадров, способных работать в уникальных природно-климатических условиях Дальнего Востока, сегодня становится одним из факторов развития продовольственной безопасности макрорегиона. На полях ВЭФ Россельхозбанк анонсировал запуск юбилейного, десятого потока "Школы фермера", который за 2024 год впервые охватит все субъекты ДФО.

"Школа фермера" — бесплатный образовательный проект, который готовит профессиональные кадры для сельского хозяйства. РСХБ реализует его при поддержке Минсельхоза РФ на базе аграрных вузов в регионах России. Обучение десятого потока продлится 2,5 месяца, уже в ноябре студенты будут защищать бизнес-проекты перед экспертной комиссией и получат дипломы государственного образца. Слушатели приобретают теоретическую подготовку, знакомятся с новейшими агротехнологиями, проходят обучение на ведущих предприятиях отрасли, учатся кооперироваться с крупными холдингами и изучают правовые аспекты работы фермерских хозяйств.

С 2021 года "Школа фермера" подготовила более 440 специалистов в ДФО. В 2024 году двери Школы уже открылись в трех субъектах ДФО: Забайкальском и Приморском крае, Еврейской автономной области. В осенней, 10-й волне примут участие остальные восемь дальневосточных регионов: Амурская и Сахалинская области, Республики Бурятия, Саха (Якутия), Хабаровский и Камчатский края, Чукотский автономный округ и Магаданская область.

"Несмотря на суровый климат, удаленность от основных рынков сбыта и высокую стоимость энергоресурсов, инвестиционный потенциал сельского хозяйства ДФО оценивается как высокий. Подготовка квалифицированных кадров, способных работать в уникальных природно-климатических условиях Дальнего Востока, сегодня становится ключевым фактором развития продовольственной безопасности макрорегиона. "Школа фермера" поможет начинающим аграриям не только приобрести теоретические знания, но и понять, как их применить на практике", — рассказал Председатель Правления РСХБ Борис Листов.

В рамках десятого потока Школа фермера откроется в 50 субъектах РФ, впервые она откроет двери для таких регионов, как Карачаево-Черкесская Республика, Астраханская, Костромская, Курганская, Магаданская, Псковская области, Республик Ингушетия, Калмыкия, Карелия и Чечня, Хабаровский и Камчатские края, а также для Чукотского, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Для каждого региона программа строится исходя из потребностей местного сельского хозяйства, в рамках учебной программы уделяется особое внимание узким специализациям, востребованным на конкретных территориях. Самыми востребованными в 10-м потоке оказались такие специальности, как молочное и мясное животноводство, агротуризм, организация и функционирование КФХ и развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации.

Обучение сельскому туризму является одним из лидирующих направлений предыдущих волн "Школы фермера". Участники проекта учились развивать индустрию гостеприимства на базе сельхозпредприятий: выстраивать маркетинг и развивать бренд, масштабировать существующий бизнес, улучшать качество сервиса и услуг и правильно подбирать кадры для работы с туристами.

Дальневосточный федеральный округ стал лидером среди макрорегионов России по притоку туристов по итогам 2023 года. При этом в ДФО едут не только туристы из других регионов России, в округе сформирован высокий спрос на внутренний туризм — его формируют в основном жители Приморья.

"Мы видим перспективы развития агротуристического бизнеса и живой неподдельный интерес к нему на Дальнем Востоке. Экологический туризм на Камчатку, гастрономическое путешествие во Владивосток, этнотур в Бурятию — всё это сейчас привлекает отечественных туристов. Радушно макрорегион принимает и иностранных гостей: Амурскую область регулярно посещают жители Китая. "Школа фермера" может научить не только построить рентабельный фермерский бизнес, но и сделать его центром притяжения туристов: организовать дегустации, мастер-классы и даже многодневные туры с проживанием", — добавил Борис Листов.