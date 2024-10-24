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Логистика Транспорт и связь

Нижегородский холдинг "Логопром" продает порт в Октябрьске за 5 млрд рублей

ОКТЯБРЬСК. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стал известен собственник площадки в Октябрьске под инвестиционный проект пpоизводствeннo-лoгиcтичecкого комплекса c пopтoм. Холдинговая компания "Логопром" (Нижегородская область) продает актив за 5 млрд рублей.

Фото: vk.com/oktyabrskadm

Ранее в объявлении о продаже речного порта в Октябрьске указывалась цена 125 млн рублей. В "Логопроме" пояснили, что изменение цены связано с проведенной ООО "МежРегионСтрой" оценкой актива, согласно которой реализация инвестиционного проекта логистического хаба обойдется примерно в 47,56 млрд рублей. Стоимость площадки в Октябрьске определили как 10% от предполагаемой суммы инвестиций.

Кроме того, как сообщили в холдинге "Логопром", к активу проявляют интерес много потенциальных инвесторов, как отечественных, так и за рубежом, что тоже влияет на формирование цены. Причину продажи площадки в Октябрьске собственник не конкретизировал.

Речной порт в Октябрьске расположен на правом берегу Волги, ниже Александровского моста. Комплекс состоит из двух земельных участков общей площадью более 70 гектаров. Кроме того, имеются два причала: специализированный лесной причал в северной части комплекса (под перепрофилирование) и сухогрузный под контейнеры, генеральные, навалочные грузы. 

На территорию со станции Правая Волга заведены железнодорожные пути протяженностью 1600 метров. Их восстановление, говорится в объявлении, позволит создать мультимодальный комплекс для операций с любыми грузами.

Планы по развитию речного порта в Октябрьске строят уже не один десяток лет. Напомним, что площадка представляет собой наследие бывшего ОАО "Октябрьский комбинат строительных деталей". В 2006 г. собственником актива стало ООО "Гранд", подконтрольное корпорации "Веха". Затем территория перешла к ООО "Газсервис", также не чуждому "Вехе". Эта компания и предложила концепцию индустриально-логистического комплекса. 

Проект "Газсервиса" был включен в комплексный инвестиционный план Октябрьска на 2011-2015 годы. Приступить к реализации планировалось в 2013 году. Однако этого не случилось.

Летом 2022 г. у актива сменился собственник. Им стало частное лицо, связанное с холдингом "Логопром". Как сообщается на официальном сайте организации, "Логопром" — российский производственно-логистический холдинг, работающий в нескольких регионах. Его основатель — Андрей Иванов — в российском бизнесе с 1991 г., в Нижегородской области — с 2003 года. "Логопром" фокусируется на продажах высококачественного речного и карьерного песка и на оказании логистических услуг. Холдинг владеет терминалом в Кстово, портом негабаритных грузов в Дзержинске.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ян Ли 19 декабря 2014 18:12 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Нашли кого допустить к бюджету, это как в пословице, пустить козла в огород... Не уж то в Губ. думе не знают всю трудовую биографию этого человека или там все такие"честные". Строительство только одного ресторана на набережной вопряки принятому закону о распитии алкоголя, чего стоит и ещё много уголовно наказуемых дел обхода законов мошенническим путём.

Fani Fani 19 декабря 2014 15:25 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Это интересно: Кому принадлежат эти компании? Ultramaris Limited (Кипр)  405 363 122,00 руб. Mentaren Financial Limited (Кипр) 199 656 463,00 руб.

vladigor2006 30 января 2013 20:33 В 2013 г. КбшЖД планирует увеличить грузоперевозки на 2,2%

Кому это интересно? Поднимите руку.

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