Нижегородский холдинг "Логопром" продает порт в Октябрьске за 5 млрд рублей

Стал известен собственник площадки в Октябрьске под инвестиционный проект пpоизводствeннo-лoгиcтичecкого комплекса c пopтoм. Холдинговая компания "Логопром" (Нижегородская область) продает актив за 5 млрд рублей.

Ранее в объявлении о продаже речного порта в Октябрьске указывалась цена 125 млн рублей. В "Логопроме" пояснили, что изменение цены связано с проведенной ООО "МежРегионСтрой" оценкой актива, согласно которой реализация инвестиционного проекта логистического хаба обойдется примерно в 47,56 млрд рублей. Стоимость площадки в Октябрьске определили как 10% от предполагаемой суммы инвестиций.

Кроме того, как сообщили в холдинге "Логопром", к активу проявляют интерес много потенциальных инвесторов, как отечественных, так и за рубежом, что тоже влияет на формирование цены. Причину продажи площадки в Октябрьске собственник не конкретизировал.

Планы по развитию речного порта в Октябрьске строят уже не один десяток лет. Напомним, что площадка представляет собой наследие бывшего ОАО "Октябрьский комбинат строительных деталей". В 2006 г. собственником актива стало ООО "Гранд", подконтрольное корпорации "Веха". Затем территория перешла к ООО "Газсервис", также не чуждому "Вехе". Эта компания и предложила концепцию индустриально-логистического комплекса.

Проект "Газсервиса" был включен в комплексный инвестиционный план Октябрьска на 2011-2015 годы. Приступить к реализации планировалось в 2013 году. Однако этого не случилось.

Летом 2022 г. у актива сменился собственник. Им стало частное лицо, связанное с холдингом "Логопром". Как сообщается на официальном сайте организации, "Логопром" — российский производственно-логистический холдинг, работающий в нескольких регионах. Его основатель — Андрей Иванов — в российском бизнесе с 1991 г., в Нижегородской области — с 2003 года. "Логопром" фокусируется на продажах высококачественного речного и карьерного песка и на оказании логистических услуг. Холдинг владеет терминалом в Кстово, портом негабаритных грузов в Дзержинске.