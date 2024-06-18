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Логистика Транспорт и связь

В Самарской области продают порт на Волге

ОКТЯБРЬСК. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области ищут покупателя для крупного транспортного объекта. Речь идет о речном порте, который расположен на правом берегу Волги в районе Октябрьска, ниже Александровского моста. 

Фото: Avito

Сообщение о продаже объекта появилось на одном из известных агрегаторов объявлений. Стоимость установили в размере 125 млн рублей.

"B cocтaвe кoмплeксa два земeльныx участка плoщaдью 69 га, специализированный лесной причал и сухогрузный причал под контейнеры, генеральные, навалочные грузы. Подходит для судов любого класса. Также на площадке есть открытые склады с бетонным покрытием, которые могут применяться под контейнерное депо, стоянку техники, навалочные грузы (уголь, щебень, соль)", — указал собственник в объявлении.

По его словам, на территорию комплекса со станции Правая Волга заведены железнодорожные пути протяженностью 1600 м — их восстановление позволит создать мультимодальный комплекс для операций с любыми грузами. Есть свободный от трафика съезд с трассы М-5 "Урал".

"Бизнес-концепция развития актива заключается в мультимодальной перевалке грузов, их деконтейнеризации и распылении с дальнейшей доставкой в центр России для импорта, поступающего с Востока и Юга, а также грузообразовании на мощностях комплекса встречных потоков, их контейнеризации и экспедировании в южном направлении по Волге и инфраструктуре РЖД в направлении Ирана и далее в сторону Индийского океана", — отметил собственник.

По его мнению, площадка идеально подходит для размещения особой экономической зоны. Учитывая, что Октябрьск — моногород, бизнесу положены льготы.  

Кстати, сейчас власти Самарской области разрабатывают проект портово-логистического хаба. Октябрьск рассматривали для размещения нового грузового порта. Но были и другие варианты. 

На стрелку рек Волги и Сока в Красноглинском районе Самары хотели перенести порт из центра города. В апреле 2024 года в генплане областной столицы прописали еще один вариант размещения объекта — в районе Кировского моста.

А совсем недавно врио губернатора Вячеслав Федорищев сообщил, что обсуждается возможность размещения порта вблизи Особой экономической зоны "Тольятти". 

Гид потребителя

Последние комментарии

Ян Ли 19 декабря 2014 18:12 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Нашли кого допустить к бюджету, это как в пословице, пустить козла в огород... Не уж то в Губ. думе не знают всю трудовую биографию этого человека или там все такие"честные". Строительство только одного ресторана на набережной вопряки принятому закону о распитии алкоголя, чего стоит и ещё много уголовно наказуемых дел обхода законов мошенническим путём.

Fani Fani 19 декабря 2014 15:25 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Это интересно: Кому принадлежат эти компании? Ultramaris Limited (Кипр)  405 363 122,00 руб. Mentaren Financial Limited (Кипр) 199 656 463,00 руб.

vladigor2006 30 января 2013 20:33 В 2013 г. КбшЖД планирует увеличить грузоперевозки на 2,2%

Кому это интересно? Поднимите руку.

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