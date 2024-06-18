В Самарской области продают порт на Волге

В Самарской области ищут покупателя для крупного транспортного объекта. Речь идет о речном порте, который расположен на правом берегу Волги в районе Октябрьска, ниже Александровского моста.

Сообщение о продаже объекта появилось на одном из известных агрегаторов объявлений. Стоимость установили в размере 125 млн рублей.

"B cocтaвe кoмплeксa два земeльныx участка плoщaдью 69 га, специализированный лесной причал и сухогрузный причал под контейнеры, генеральные, навалочные грузы. Подходит для судов любого класса. Также на площадке есть открытые склады с бетонным покрытием, которые могут применяться под контейнерное депо, стоянку техники, навалочные грузы (уголь, щебень, соль)", — указал собственник в объявлении.

По его словам, на территорию комплекса со станции Правая Волга заведены железнодорожные пути протяженностью 1600 м — их восстановление позволит создать мультимодальный комплекс для операций с любыми грузами. Есть свободный от трафика съезд с трассы М-5 "Урал".

"Бизнес-концепция развития актива заключается в мультимодальной перевалке грузов, их деконтейнеризации и распылении с дальнейшей доставкой в центр России для импорта, поступающего с Востока и Юга, а также грузообразовании на мощностях комплекса встречных потоков, их контейнеризации и экспедировании в южном направлении по Волге и инфраструктуре РЖД в направлении Ирана и далее в сторону Индийского океана", — отметил собственник.

По его мнению, площадка идеально подходит для размещения особой экономической зоны. Учитывая, что Октябрьск — моногород, бизнесу положены льготы.

Кстати, сейчас власти Самарской области разрабатывают проект портово-логистического хаба. Октябрьск рассматривали для размещения нового грузового порта. Но были и другие варианты.

На стрелку рек Волги и Сока в Красноглинском районе Самары хотели перенести порт из центра города. В апреле 2024 года в генплане областной столицы прописали еще один вариант размещения объекта — в районе Кировского моста.

А совсем недавно врио губернатора Вячеслав Федорищев сообщил, что обсуждается возможность размещения порта вблизи Особой экономической зоны "Тольятти".