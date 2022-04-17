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Логистика Транспорт и связь

Минстрой добился выселения речпорта с левого берега Самары

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд обязал АО "Самарский речной порт" освободить земельный участок на левом берегу Самары до середины мая.

Фото: скриншот с видео

Компания арендует спорную территорию площадью 64,5 тыс. кв. м с 2015 года. Согласно кадастровой карте, разрешенное использование участка - размещение складского комплекса. По данным сайта Самарского речного порта, общество хранит песок на двух площадках: на левом берегу реки Самары и на стрелке рек Самары и Волги.

Помимо требования освободить землю, минстрой обратился с иском о взыскании 100 тыс. руб. штрафа "за нарушение арендатором обязательства в двухнедельный срок после прекращения действия договора аренды передать участок". По первому делу суд обязал Самарский речпорт демонтировать вагончики и будки охраны, а также вывезти песок. По второму иску решение еще не вынесено.

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