Минстрой добился выселения речпорта с левого берега Самары

Арбитражный суд обязал АО "Самарский речной порт" освободить земельный участок на левом берегу Самары до середины мая.

Компания арендует спорную территорию площадью 64,5 тыс. кв. м с 2015 года. Согласно кадастровой карте, разрешенное использование участка - размещение складского комплекса. По данным сайта Самарского речного порта, общество хранит песок на двух площадках: на левом берегу реки Самары и на стрелке рек Самары и Волги.

Помимо требования освободить землю, минстрой обратился с иском о взыскании 100 тыс. руб. штрафа "за нарушение арендатором обязательства в двухнедельный срок после прекращения действия договора аренды передать участок". По первому делу суд обязал Самарский речпорт демонтировать вагончики и будки охраны, а также вывезти песок. По второму иску решение еще не вынесено.