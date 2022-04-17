Минстрой добился выселения речпорта с левого берега Самары

Арбитражный суд обязал АО "Самарский речной порт" освободить земельный участок на левом берегу Самары до середины мая.
Компания арендует спорную территорию площадью 64,5 тыс. кв. м с 2015 года. Согласно кадастровой карте, разрешенное использование участка - размещение складского комплекса. По данным сайта Самарского речного порта, общество хранит песок на двух площадках: на левом берегу реки Самары и на стрелке рек Самары и Волги.
Помимо требования освободить землю, минстрой обратился с иском о взыскании 100 тыс. руб. штрафа "за нарушение арендатором обязательства в двухнедельный срок после прекращения действия договора аренды передать участок". По первому делу суд обязал Самарский речпорт демонтировать вагончики и будки охраны, а также вывезти песок. По второму иску решение еще не вынесено.
Последние комментарии
Нашли кого допустить к бюджету, это как в пословице, пустить козла в огород... Не уж то в Губ. думе не знают всю трудовую биографию этого человека или там все такие"честные". Строительство только одного ресторана на набережной вопряки принятому закону о распитии алкоголя, чего стоит и ещё много уголовно наказуемых дел обхода законов мошенническим путём.
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