Fix Price откроет распределительный центр под Самарой

Сеть магазинов Fix Price заключила договор долгосрочной аренды нового распределительного центра, расположенного в Волжском районе Самарской области. Как сообщает ритейлер, общая площадь объекта, который арендован на пять лет, составляет 39,9 тыс. кв. м.
Распределительный центр запланировано ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2022 года.
Готовый склад после выхода на полную производственную мощность будет обслуживать около 1 тыс. магазинов в семи регионах: Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, а также в республиках Татарстан и Башкортостан.
В распределительном центре будет создано порядка 450 новых рабочих мест.
"Аренда нового распределительного центра в Самаре повысит эффективность доставки товара до магазинов, снизит нагрузку на существующие склады в Казани и Воронеже и позволит еще более гибко управлять поставками актуального ассортимента в магазины сети в регионе", - рассказал директор по логистике Fix Price Олег Штайнагель.
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Нашли кого допустить к бюджету, это как в пословице, пустить козла в огород... Не уж то в Губ. думе не знают всю трудовую биографию этого человека или там все такие"честные". Строительство только одного ресторана на набережной вопряки принятому закону о распитии алкоголя, чего стоит и ещё много уголовно наказуемых дел обхода законов мошенническим путём.
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