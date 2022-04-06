Fix Price откроет распределительный центр под Самарой

Сеть магазинов Fix Price заключила договор долгосрочной аренды нового распределительного центра, расположенного в Волжском районе Самарской области. Как сообщает ритейлер, общая площадь объекта, который арендован на пять лет, составляет 39,9 тыс. кв. м.

Распределительный центр запланировано ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2022 года.

Готовый склад после выхода на полную производственную мощность будет обслуживать около 1 тыс. магазинов в семи регионах: Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, а также в республиках Татарстан и Башкортостан.

В распределительном центре будет создано порядка 450 новых рабочих мест.

"Аренда нового распределительного центра в Самаре повысит эффективность доставки товара до магазинов, снизит нагрузку на существующие склады в Казани и Воронеже и позволит еще более гибко управлять поставками актуального ассортимента в магазины сети в регионе", - рассказал директор по логистике Fix Price Олег Штайнагель.