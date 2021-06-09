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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 запустила услугу для контроля передвижения транспорта и сотрудников

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 запустила новую услугу для бизнес-клиентов компании. У них появилась возможность с любого устройства отслеживать местоположение и техническое состояние транспорта, а также координировать работу разъездных сотрудников.

Фото: предоставлено Tele2

Tele2 продолжает развивать полезные и эффективные сервисы для бизнеса. Оператор запустил новые инструменты, которые позволят выстроить процессы по управлению автопарком и работой разъездных сотрудников.

Услуга по контролю транспорта позволяет получать уведомления и подробные отчеты о маршрутах и остановках авто, о расходе топлива и скоростном режиме онлайн. Текущее местоположение транспортных средств обозначается на карте, которую можно посмотреть с компьютера, планшета или телефона. Это позволяет планировать маршрут с учетом загруженности дорог. Датчики перемещения и состояния автопарка позволяют выявлять склонных к риску водителей по манере их вождения и качеству эксплуатации транспортных средств. Также сервис помогает отслеживать техническое состояние автомобилей и своевременно выявлять неисправности. Кроме того, руководитель может отправлять сотрудникам сообщения, задачи, напоминания. Подробнее об условиях предоставления услуги можно узнать на сайте оператора.

Сервис для координации работы разъездных сотрудников также доступен на любых устройствах. Он позволяет в режиме реального времени увидеть местоположение, обмениваться сообщениями, а также настроить автоматические отчеты. Специальное приложение собирает информацию о перемещении выездных сотрудников, о количестве посещенных ими объектов и многое другое. Также клиентам доступна система автопланирования, которая распределит задачи автоматически с учетом всех важных критериев, таких как геозоны, графики работы, приоритеты. Для сотрудников доступно приложение на операционных системах iOS и Android.

Мария Чинкова, директор по развитию корпоративного бизнеса Tele2:

"Компания Tele2 продолжает запускать сервисы, полезные в развитии бизнеса. Наша задача - помочь клиентам выстроить простые и эффективные процессы, которые позволят им повысить рентабельность своего дела. Сегодня многие компании имеют свои автопарки и штатных водителей, курьеров, экспедиторов и торговых представителей. Они могут сталкиваться с различными сложностями при организации их работы. Tele2 предлагает услуги, которые упрощают эти процессы, делают их понятными и контролируемыми как для руководителей, так и для сотрудников".

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