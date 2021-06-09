"Ростелеком" запустил "Мониторинг транспорта", позволяющий отслеживать состояние автопарка

"Ростелеком" вывел на рынок новый продукт - "Мониторинг транспорта", который позволяет в режиме реального времени контролировать перемещение транспорта, оптимизировать работу автопарка и сокращать затраты. С помощью нового решения компании могут пресекать нецелевое использование автомобилей, факты сливов топлива и другие нарушения.
Продукт предназначен для организаций, которым требуется отслеживать состояние автотранспорта, например, логистических, лизинговых и каршеринговых компаний, грузоперевозчиков, такси, автосалонов.
"Благодаря оснащению нашего автопарка "Мониторингом транспорта" от "Ростелекома" сократились факты нецелевого использования корпоративных авто. Затраты на топливо в месяц снизились на 35%", - отметил генеральный директор МУП "Зеленое хозяйство" Андрей Денискин.
В состав программно-аппаратного комплекса "Мониторинг транспорта" входят GPS-трекер, контроллер CAN-шины и специализированное ПО. В личном кабинете на единой информационной панели доступны ключевые параметры бортовых компьютеров всех автомобилей. Система позволяет выгрузить отчеты о расходе топлива, пробеге, скорости и других параметрах. Анализ информации о скорости, резком торможении и езде с непристегнутым ремнем позволяет повысить качество вождения, экономить на штрафах и снижать эксплуатационные расходы.
"Ростелеком" обладает опытом реализации масштабных транспортных проектов, многие из которых создавались по индивидуальным заказам крупных клиентов. Запуск "Мониторинга транспорта" является знаковым событием: нам удалось превратить ранее имеющиеся проектные разработки в масштабируемый и, самое важное, доступный продукт для бизнеса", - сказал директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента "Ростелекома" Денис Рябченков.
"Мониторинг транспорта" - первый шаг на пути реализации комплексного решения для наших клиентов, обладающих собственным автопарком. В ближайшее время мы планируем добавить функции мониторинга не только транспортных средств, но и состояния водителей для предотвращения засыпания за рулем, а также контроль техники безопасности (курение, разговоры по телефону и многое другое)", - рассказал директор продуктового офиса "Видеонаблюдение" корпоративного и государственного сегмента "Ростелекома" Владимир Еремеев.
Благодаря широкому функционалу и индивидуальным настройкам "Мониторинг транспорта" уже внедряется заказчиками "Ростелекома", помогая снижать издержки и повышать безопасность работы транспорта.
Последние комментарии
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
Вот за ограничение большегрузов спасибо -)
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!