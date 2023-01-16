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Логистика Транспорт и связь

Самарские предприниматели теперь могут отправить посылки в другие города через приложение

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Посылки в другие города теперь можно отправить Яндекс Доставкой, а оформить заказ - в приложении Яндекс Go.

Фото: предоставлено пресс-службой Яндекс Доставки

Этой услугой компании могут воспользоваться жители Самары, Тольятти, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Челябинска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Воронежа и других городов России. Яндекс предложил междугороднюю доставку в приложении Яндекс Go в более 100 российских городов.

Новая услуга предназначена для малого бизнеса и частных лиц. Этот сервис компании особенно подходит тем предпринимателям, которые занимаются небольшим бизнесом, например, изготовлением и продажей своих изделий: косметики, бижутерии, игрушек, сувениров, сшитыми и вязанными на заказ вещами. Услуга поможет продавцам и мастерам найти новых покупателей во многих регионах России. Отправить посылку можно как внутри города, так и в другие города.

Обычным людям новая услуга Яндекс Доставки пригодится, например, для отправки документов или подарков родным и знакомым.

Алгоритм отправки посылки в другой город таков: нужно выбрать тариф "Пункты выдачи" в Яндекс Go, адреса удобных пунктов выдачи заказов для отправки и получения посылки, а также размер коробки. Причем в пунктах выдачи Яндекс Маркета вашу посылку упакуют бесплатно, а затем отправят по указанному адресу. Удобно и то, что ее статус отправитель и адресат могут отслеживать в приложении.

Цены на доставку между пунктами выдачи можно посмотреть прямо в приложении. На них не повлияют ни высокий спрос, ни погодные условия. Имеет значение только пункт назначения и размер посылки. К примеру, отправка небольшой посылки из Самары в Москву и Санкт-Петербург будет стоить 250 рублей, в Казань и Сочи - 290 рублей, в Пермь и Челябинск - 330 рублей.

Список регионов, в которых уже сейчас можно отправить и получить посылку через Яндекс Go, внушителен: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Уфа, Челябинск, Самара, Воронеж, Пермь, Волгоград, Сочи, Новороссийск, Набережные Челны, Белгород, Саратов, Тула, Ульяновск, Ярославль, Брянск, Тверь, Тюмень, Рязань, Владимир, Липецк, Смоленск, Тамбов, Вологда, Калуга, Пенза, Ижевск, Ставрополь, Чебоксары, Курск, Иваново, Киров, Йошкар-Ола и многие другие города.

С Яндекс Доставкой уже работают сотни тысяч предпринимателей и более чем 50000 компаний, в том числе крупные ритейлеры, такие как "Леруа Мерлен", "Вкусвилл", "Детский мир", Globus.

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Последние комментарии

Ян Ли 19 декабря 2014 18:12 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Нашли кого допустить к бюджету, это как в пословице, пустить козла в огород... Не уж то в Губ. думе не знают всю трудовую биографию этого человека или там все такие"честные". Строительство только одного ресторана на набережной вопряки принятому закону о распитии алкоголя, чего стоит и ещё много уголовно наказуемых дел обхода законов мошенническим путём.

Fani Fani 19 декабря 2014 15:25 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Это интересно: Кому принадлежат эти компании? Ultramaris Limited (Кипр)  405 363 122,00 руб. Mentaren Financial Limited (Кипр) 199 656 463,00 руб.

vladigor2006 30 января 2013 20:33 В 2013 г. КбшЖД планирует увеличить грузоперевозки на 2,2%

Кому это интересно? Поднимите руку.

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