Самарские предприниматели теперь могут отправить посылки в другие города через приложение

Посылки в другие города теперь можно отправить Яндекс Доставкой, а оформить заказ - в приложении Яндекс Go.

Этой услугой компании могут воспользоваться жители Самары, Тольятти, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Челябинска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Воронежа и других городов России. Яндекс предложил междугороднюю доставку в приложении Яндекс Go в более 100 российских городов.

Новая услуга предназначена для малого бизнеса и частных лиц. Этот сервис компании особенно подходит тем предпринимателям, которые занимаются небольшим бизнесом, например, изготовлением и продажей своих изделий: косметики, бижутерии, игрушек, сувениров, сшитыми и вязанными на заказ вещами. Услуга поможет продавцам и мастерам найти новых покупателей во многих регионах России. Отправить посылку можно как внутри города, так и в другие города.

Обычным людям новая услуга Яндекс Доставки пригодится, например, для отправки документов или подарков родным и знакомым.

Алгоритм отправки посылки в другой город таков: нужно выбрать тариф "Пункты выдачи" в Яндекс Go, адреса удобных пунктов выдачи заказов для отправки и получения посылки, а также размер коробки. Причем в пунктах выдачи Яндекс Маркета вашу посылку упакуют бесплатно, а затем отправят по указанному адресу. Удобно и то, что ее статус отправитель и адресат могут отслеживать в приложении.

Цены на доставку между пунктами выдачи можно посмотреть прямо в приложении. На них не повлияют ни высокий спрос, ни погодные условия. Имеет значение только пункт назначения и размер посылки. К примеру, отправка небольшой посылки из Самары в Москву и Санкт-Петербург будет стоить 250 рублей, в Казань и Сочи - 290 рублей, в Пермь и Челябинск - 330 рублей.

Список регионов, в которых уже сейчас можно отправить и получить посылку через Яндекс Go, внушителен: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Уфа, Челябинск, Самара, Воронеж, Пермь, Волгоград, Сочи, Новороссийск, Набережные Челны, Белгород, Саратов, Тула, Ульяновск, Ярославль, Брянск, Тверь, Тюмень, Рязань, Владимир, Липецк, Смоленск, Тамбов, Вологда, Калуга, Пенза, Ижевск, Ставрополь, Чебоксары, Курск, Иваново, Киров, Йошкар-Ола и многие другие города.

С Яндекс Доставкой уже работают сотни тысяч предпринимателей и более чем 50000 компаний, в том числе крупные ритейлеры, такие как "Леруа Мерлен", "Вкусвилл", "Детский мир", Globus.