16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев обсудил с руководством Росморречфлота создание транспортного хаба на Волге Врио губернатора Самарской области подвел итоги первых дней работы на ПМЭФ-2024 Глава Самарской области и руководитель компании "Газпром межрегионгаз" обсудили планы по газификации В Самарской области откроют новый завод по производству полуприцепов Вячеслав Федорищев договорился с компанией "ЕвроХим" о сотрудничестве с Самарской областью

Облправительство Власть и политика

Вячеслав Федорищев обсудил с руководством Росморречфлота создание транспортного хаба на Волге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 6 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев и руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Андрей Тарасенко на Петербургском международном экономическом форуме обсудили участие компании в создании в регионе портово-логистического хаба на Волге.

Фото: Андрей Савельев / Информационное агентство СОВА

Создание альтернативных транспортных коридоров и торговых маршрутов в современных условиях имеет особое значение. В связи с этим регион инициировал разработку и создание стратегически важного проекта по созданию на территории области мультимодального логистического узла.

Самарская область обладает высоким транзитным потенциалом благодаря Куйбышевской железной дороге с крупными узловыми станциями, автомобильным трассам федерального и международного значения, инфраструктурному проекту по строительству автомобильной дороги "Обход Тольятти" с Волжским мостом в рамках международного транспортного коридора в Западный Китай, аэропортам и речным портам.

Особенностью региона является наличие развитой готовой инвестиционной и инновационной инфраструктуры, встроенной в международные транспортные коридоры "Север — Юг" и "Россия — Восток", на базе которой формируются основные грузопотоки. Так обеспечивается связь не только с любой точкой России, но и странами Каспийского бассейна и БРИКС. А развитие водного транспорта позволит практически в два раза снизить транспортные издержки и диверсифицировать логистические возможности доставки грузов.

Во время встречи с главой региона руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта подчеркнул, что Самарская область вошла в тройку центральных районов Приволжского федерального округа — на ряду с Татарстаном и Пермским краем, где рассматривается возможность создания мощной речной инфраструктуры, в которую будут интегрированы железнодорожные и автомобильные перевозки с выходом река-море.

"Мы заинтересованы в том, чтобы Самарская область объединила всю грузовую базу в один-два речных порта или построили новый хаб, который будет координировать движение груза", — отметил Андрей Тарасенко. Он уверен в том, что это даст дополнительный экономический эффект, в том числе при установлении единых, прозрачных тарифов. А это дополнительные налоговые отчисления в бюджет региона.

Врио губернатора Самарской области поблагодарил руководителя Росморречфлота за конкретные предложения по вопросу создания портово-логистического хаба. Он отметил, что в регионе уже разрабатывается соответствующий проект.

"Три порта, которые сейчас существуют в Самаре, Тольятти и Сызрани, недостаточно эффективны. Есть над чем работать. Самое главное, что необходимо, — хорошая модернизация и правильная концентрация на одном порте, на другом или на строительстве нового. Уже сейчас мы обсуждаем возможность его размещения вблизи Особой экономической зоны "Тольятти", — отметил Вячеслав Федорищев. — Если мы с вами поймем, как правильно концентрировать те или иные виды грузов, какую модернизацию провести, это будет существенным подспорьем для развития промышленности и всей экономики Самарской области, Приволжского федерального округа. Поэтому Правительство региона сделает все возможное — подготовка проекта, финансовое участие. Нам важно, чтобы Росморречфлот, играющий определяющую роль, вошел в состав рабочей группы для обсуждения вопросов".

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:11 Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Эдуардом Харченко

Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:08 Правительство Самарской области готовит новую заявку на финансирование строительства и реконструкции социальных объектов

Вот про дороги стоит подумать. Дорога из Малой Каменки в Красный Яр уничтожена большегрузами незаконного карьера. Детей в школу возят как по минированному полю...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:05 Дмитрий Азаров назначил Ирину Калягину на должность министра культуры Самарской области

На послерыбьи и рак рыба...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:04 "Это святая акция": Самарская область присоединится к международному проекту "Сад памяти"

Можно только порадоваться, что инициатива нашла огромный отклик!

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30