16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Алексей Безбородов: "СВО дала гигантский толчок развитию логистики" Самарские предприниматели теперь могут отправить посылки в другие города через приложение Экс-начальник мордовских колоний возглавил Самарский речной порт Александр Козлов (ГК "Аривист"): "Себестоимость логистических услуг выросла в разы" Минстрой добился выселения речпорта с левого берега Самары

Логистика Транспорт и связь

Алексей Безбородов: "СВО дала гигантский толчок развитию логистики"

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 85
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Управляющий партнер ООО "Инфра Проекты", доцент Высшей школы экономики Алексей Безбородов в интервью порталу "Волга Ньюс" рассказал о тенденциях на рынке грузовых перевозок, о проблемах отрасли и перспективах крупных проектов.

Фото: https://ru.valdaiclub.com/

- Как на фоне СВО и санкций за последние два года изменилась транспортно-логистическая система страны?

- По большому счету, кроме географического вектора, ничего не изменилось. Все, что возилось (нефть, уголь, нефтепродукты, минеральные удобрения и лес), как возилось в железнодорожных составах, так и возится. Все, что возилось в контейнерах и затаривалось в контейнерах в экспорте или приходило в импорте, - в принципе, так и ходит.

Да, очень четко изменился вектор, у нас по сути не стало автомобильных перевозок с Западной Европой. Зато открылись "чакры" у южных точек - у Грузии для Турции, у Азербайджана для Ирана и Турции. Заработали активнее наши южные соседи в Центральной Азии - казахи, узбеки, киргизы. Они стараются и какие-то новые производства открывать, и привлекают турецких и китайских коллег с их товарами.

Стали работать больше с Китаем, основные потоки - и контейнерные, и разных экспортных грузов - пошли на Восток с большей активностью. При этом все наши западные порты продолжают отгружать и нефть, и нефтепродукты, и минеральные удобрения.

И мы не стали есть больше, не стали больше покупать. Мы купим столько же одежды и еды, что и раньше. Причем условной одежды или еды по весу каждый купит примерно одинаково, просто кто-то купит дороже, кто-то дешевле. И все это нужно привезти при любых условиях. Возятся совершенно одинаково джинсы на 300 долларов и джинсы за 20 долларов, китайские машины возятся так же, как раньше европейские. Вот плечо, конечно, удлинилось.

С точки зрения принципов логистических построений вокруг страны, вокруг потребителя в Москве, в Самаре, Екатеринбурге ничего, по сути, не изменилось.

- Но обслуживание этих потоков с новой географией требует изменений?

- Да. Тут мы переходим к деталям, и они важны. И главный плюс в происходящем - кратно увеличился объем инвестиций в основные фонды. Проще говоря, строятся новые контейнерные терминалы, обустраиваются станции, железная дорога активнейшим образом развивает сеть там, где есть узкие места. То есть находятся деньги (как частные, так и государственные), и активные инвестиции идут во все, что связано с транспортно-логистическим комплексом, от покупки контейнеров  и локомотивов до строительства новых железных дорог.

Процесс идет, и в последние полтора года он идет гиперактивно. Сейчас только наша проектно-консалтинговая компания ведет с десяток разных проектов контейнерных терминалов. Только масштабных инфраструктурных логистических проектов разного формата инвестиционной емкостью свыше 5 млрд руб. в стране более сотни.

В целом толчок для логистики СВО дала гигантский. Поражает количество найденных как государственными компаниями, так и частными внутренних резервов. Много нестандартных решений. Процесс становится все веселее, все оживились, и это отрасли в плюс.

- Проблема в связи с переориентацией потоков - только в расшивке узких мест?  

- Главная проблема - кадры! Вторая - доступность денежных средств. И следующая проблема - это собственно расшивка узких мест.

И если первый и третий вопросы бизнес как-то может решить, то вопрос доступности денег на инфраструктурные проекты - это вопрос приоритетов государства. Потому что сегодня даже для больших корпораций получение обещанных льготных денег - тяжелая процедура, которая обходится компаниям в дополнительные проценты. Все скидки по кредитным ставкам нивелируются затраченным временем и чудовищными усилиями на получение этих денег. Даже когда распоряжение дает лично президент страны, все равно государственные структуры делают все по своим правилам, делают медленно, достаточно монотонно и не стремятся кредитовать, если на то нет дополнительного пинка и совсем уж крайних мер. А президент один раз сказал - и в его понимании (чаще всего правильном) проблема решена.

Формально бюрократия действует верно с точки зрения защиты государства - отстраивает все процессы по регламентам, чтобы в том числе не дать разворовать эти деньги. А с другой стороны - в текущей ситуации должны быть убраны лишние фильтры.

У меня как специалиста в логистике не должно быть квалификации инвестбанкира, но при этом моим словам, подтвержденным не раз во многих проектах, надо как-то верить. И требовать от меня доказать, что черное - это черное, а белое - это белое - думаю, не совсем правильная позиция. Особенно когда мы говорим о предприятии, которое будет, например, обрабатывать рыбу. Рыба эта не пойдет на стол монаршим особам - не осетра ловим, а обычного минтая. Его нужно переработать и доставить, положить на полку дешевым. Мы работаем для того, чтобы положить его не дороже 100 рублей - вот задача. А если кредит у нас дороже 5%, то ничего не получится.

- Что происходит с транзитными потоками грузов через Россию?

- Транзитные потоки, которые через Казахстан выходили к Самаре и дальше шли на Белоруссию и на Польшу, уменьшились на треть, но они все же сохраняются. То есть транзит из России в Китай и Европу существует. До тех пор, пока будут санкции, он останется в таких усеченных объемах.
Транзит по восточной части России на страны Центральной Азии или торговля по маршруту "Север - Юг" - это другая история. Мы вчера совещались с соответствующими банкирами, там работы предстоит очень много. Потому что инфраструктура всего юга, от Волгоградской области до Астраханской, Калмыкия, Ставрополь, Дагестан - она самая недоинвестированная. По сути, для создания новых потоков нужно вложить порядка триллиона рублей. Нужно строить и автомобильные, и железнодорожные пути, и терминалы - а ничего этого нет вообще, кроме не самых качественных автомобильных дорог.  

Под "Север - Юг" необходимо перестраивать логистические мощности в Азербайджане, в Иране. Только в Иране непочатый край работы, миллиардов на 20 долларов.

- Волга в этот маршрут ложится?

- Никак. Разве что по наличию порта в Астрахани. По всем остальным портовым терминалам огромное количество вопросов. Кроме Андрея Ростиславовича Иванова ("Логопром") и еще пары человек, по Волге никто толком ничего не инвестирует и не развивает. Посмотрим, что будет, когда закончат Городецкий и Багаевский гидроузлы, как расширят Волго-Донской канал. Если сделают как планировали, то сильно улучшится судоходство, будут инвестиции в судостроение, судоремонт, в новые терминалы.

- Волга сейчас в принципе не может принять транзит?

- Волга другим занята - инертными грузами местного значения и некоторого количеством экспортного.

- Насколько актуален в этих условиях достраивающийся мост через Волгу около Тольятти, который должен стать частью маршрута Европа - Западный Китай?

- Мост нужен, и строится он для того, чтобы быть в России и работать прежде всего для граждан, для нас. Мы строим для себя, а не для того, чтобы Китай возил в Европу товары - нам это не принципиально. Доход с транзита Китая не так велик, чтобы вообще замечать его.

По сути, взят очень правильный принцип, как это было в Европе 1960-70-х годов, когда все эти якобы коридоры там создавались. На самом деле европейский коридор №12 или №135 - это всего лишь наименование бюджетной строки в части создания транспортной инфраструктуры в конкретной стране, не более того. Нам к этому нужно точно так же относиться, совершенно спокойно, без всякого надрыва.

- Где проходят основные потоки из Китая в Европу через Россию?

- Однозначно это железнодорожные перевозки. А детально ответить сложно - это все равно, что спрашивать, как идут потоки в Интернете. Да поди разберись, где там хранятся данные и по каким маршрутам проходят.

- Каков порядок цифр, если говорить о возможности заработать на транзите?

- Все операторы железнодорожных составов и РЖД в совокупности за весь транзит получают где-то 2 млрд долларов выручки, а прибыль - дай бог если 500 млн долларов. Это, конечно, деньги, терять их не надо, но и убиваться по этому поводу тоже не стоит.

- В регионах наблюдается бум строительства логистических распределительных центров. Почему именно сейчас столь резко активизировался этот процесс?   

- Условно говоря, сначала была доставка от производителя к магазину, потом появились склады, которые обеспечивали все торговые сети. И вот уже к ним, минуя магазины, интернет-торговля надстроила дополнительное звено в виде своих складов и доставки.

Потребление от этого не увеличилось, просто к любому товару прибавилось два-три звена в цепочке поставок. Чтобы обеспечить эти звенья, а также формировать, скажем так, масштаб инвестиций для своих инвесторов, интернет-торговцы и занимаются развитием распределительных центров.

Без этого мы все проживем легко. И надо понимать, что стоимость доставки с появлением Интернета выросла в разы. Это последнее плечо появилось тогда, когда в какой-то момент стоимость доставки товара до полки магазина упала до критически минимальных значений, - в середине нулевых годов. И теперь стоимость доставки даже для дешевых грузов выросла в десятки, сотни раз.

- Это просто бизнес ради бизнеса?

- Это не бизнес, потому что прибыли не приносит. Пока это всего лишь игры инвесторов и организаторов процесса.

- Но тренд долгосрочный?

- Да, это все будет развиваться. Мы же не откажемся от доставки.

- Какую роль в логистической системе страны играют торговые интернет-площадки?

- Эти компании на логистическую систему страны, слава богу, заметно не влияют.

- В Самарской области строят "умную дорогу", которая обменивается данными с транспортом. Настолько такие проекты сейчас востребованы?

- Любой беспилотник - это дело достаточно далекого будущего (лет 10, не меньше). Сейчас нет ни расчетных мощностей, ни сетей под них. А без оператора машина будет генерить несколько гигабайт информации в сутки. Если это будет тысяча беспилотников - это одно, если 20 тысяч - совсем другое. Дата-центры просто не потянут такие объемы данных, а их еще нужно будет хранить, возможно, не меньше месяца.
Понятно, что рано или поздно придут прорывные технологии - какие-нибудь квантовые системы данных и так далее. Но надо понимать, что пока идет попытка решить проблему линейным способом: нет водителя - сажаем автопилот. А любая автоматизация ведет только к удорожанию, никакого удешевления не существует.

Поэтому как процесс такие проекты хороши - это технологии, это прогресс. Однако индустрии тут пока нет.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ян Ли 19 декабря 2014 18:12 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Нашли кого допустить к бюджету, это как в пословице, пустить козла в огород... Не уж то в Губ. думе не знают всю трудовую биографию этого человека или там все такие"честные". Строительство только одного ресторана на набережной вопряки принятому закону о распитии алкоголя, чего стоит и ещё много уголовно наказуемых дел обхода законов мошенническим путём.

Fani Fani 19 декабря 2014 15:25 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Это интересно: Кому принадлежат эти компании? Ultramaris Limited (Кипр)  405 363 122,00 руб. Mentaren Financial Limited (Кипр) 199 656 463,00 руб.

vladigor2006 30 января 2013 20:33 В 2013 г. КбшЖД планирует увеличить грузоперевозки на 2,2%

Кому это интересно? Поднимите руку.

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31