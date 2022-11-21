"Самарский речной порт" возглавил экс-начальник мордовских колоний

Новым руководителем АО "Самарский речной порт" стал бывший начальник УФСИН Мордовии Олег Симченков, пишет "Самарское обозрение".

Олег Симченков окончил Академию управления МВД России, занимал в службе руководящие посты в Самарской области и Пермском крае. С 2010 г. он возглавлял УФСИН России по Республике Мордовия. В 2014 г. стал начальником УФСИН по Приморскому краю. На тот момент он находился в звании генерал-майора внутренней службы.

После отставки в 2017 г. о дальнейших вехах трудовой биографии Симченкова ничего не известно. По данным "СПАРК-Интерфакса", он не фигурировал в числе руководителей каких-либо коммерческих и государственных структур.

В АО "Самарский речной порт" подтвердили, что новый руководитель порта до этого работал в Федеральной службе исполнения наказаний. "28 октября по решению совета директоров Олег Викторович Симченков был назначен генеральным директором АО. Он уже приступил к своим обязанностям. Перед ним поставлены задачи развивать основные виды деятельности предприятия, а именно грузовые перевозки и добычу песка. Планы по переносу предприятия на другую площадку относятся к долгосрочным. Этот вопрос курируют в региональном правительстве. Так, в ближайшие полтора-два года будет определяться новая площадка, еще несколько лет потребуется на проектирование и строительство. У Олега Викторовича есть большой опыт управления, в том числе производственными предприятиями. В составе подведомственных Приморскому ГУФСИН учреждений имелся, в том числе, и порт", — рассказали в "СРП".

АО "Самарский речной порт" является в регионе основным оператором водных грузоперевозок. Также предприятие ведет добычу и реализацию речного песка для строительной отрасли. Основным акционером порта является министерство имущественных отношений Самарской области.