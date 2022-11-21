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"Самарский речной порт" возглавил экс-начальник мордовских колоний

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Новым руководителем АО "Самарский речной порт" стал бывший начальник УФСИН Мордовии Олег Симченков, пишет "Самарское обозрение".

Олег Симченков окончил Академию управления МВД России, занимал в службе руководящие посты в Самарской области и Пермском крае. С 2010 г. он возглавлял УФСИН России по Республике Мордовия. В 2014 г. стал начальником УФСИН по Приморскому краю. На тот момент он находился в звании генерал-майора внутренней службы.

После отставки в 2017 г. о дальнейших вехах трудовой биографии Симченкова ничего не известно. По данным "СПАРК-Интерфакса", он не фигурировал в числе руководителей каких-либо коммерческих и государственных структур.

В АО "Самарский речной порт" подтвердили, что новый руководитель порта до этого работал в Федеральной службе исполнения наказаний. "28 октября по решению совета директоров Олег Викторович Симченков был назначен генеральным директором АО. Он уже приступил к своим обязанностям. Перед ним поставлены задачи развивать основные виды деятельности предприятия, а именно грузовые перевозки и добычу песка. Планы по переносу предприятия на другую площадку относятся к долгосрочным. Этот вопрос курируют в региональном правительстве. Так, в ближайшие полтора-два года будет определяться новая площадка, еще несколько лет потребуется на проектирование и строительство. У Олега Викторовича есть большой опыт управления, в том числе производственными предприятиями. В составе подведомственных Приморскому ГУФСИН учреждений имелся, в том числе, и порт", — рассказали в "СРП".

АО "Самарский речной порт" является в регионе основным оператором водных грузоперевозок. Также предприятие ведет добычу и реализацию речного песка для строительной отрасли. Основным акционером порта является министерство имущественных отношений Самарской области.

 

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Последние комментарии

Ян Ли 19 декабря 2014 18:12 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Нашли кого допустить к бюджету, это как в пословице, пустить козла в огород... Не уж то в Губ. думе не знают всю трудовую биографию этого человека или там все такие"честные". Строительство только одного ресторана на набережной вопряки принятому закону о распитии алкоголя, чего стоит и ещё много уголовно наказуемых дел обхода законов мошенническим путём.

Fani Fani 19 декабря 2014 15:25 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Это интересно: Кому принадлежат эти компании? Ultramaris Limited (Кипр)  405 363 122,00 руб. Mentaren Financial Limited (Кипр) 199 656 463,00 руб.

vladigor2006 30 января 2013 20:33 В 2013 г. КбшЖД планирует увеличить грузоперевозки на 2,2%

Кому это интересно? Поднимите руку.

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