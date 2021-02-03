СамГУПС принял участие в обеспечении транспортной безопасности Самарской области

В пятницу, 29 января, сотрудники Центра транспортной безопасности (ЦТБ) Самарского государственного университета путей сообщения провели первые совместные тренировки с сотрудниками подразделений транспортной безопасности на железнодорожных вокзалах Новокуйбышевска и Чапаевска.

Тренировки были организованы при участии Куйбышевской региональной дирекции железнодорожных вокзалов, СамГУПСа и ООО "ПТБ "Форт" (привлеченное подразделение транспортной безопасности на вокзалах Новокуйбышевска и Чапаевска). В тренировках участвовало более 30 сотрудников вокзалов.

"Выполнение мер по обеспечению безопасности, в том числе подготовка персонала, позволят избежать актов незаконного вмешательства в деятельность вокзальных комплексов и обеспечить безопасность пассажиров и посетителей", - отметил инициатор мероприятий, заместитель начальника Куйбышевской региональной дирекции железнодорожных вокзалов по транспортной безопасности Сергей Золотарев.

По словам ведущего специалиста ЦТБ СамГУПСа Александра Ермолина, основной целью тренировок стала отработка навыков выявления проноса запрещенных предметов, а также способов их технического определения на рентгентелевизионных установках и через рамки металлодетекторов. Для этого сотрудники центра использовали собственную материально-техническую базу: макеты и имитаторы оружия, взрывных устройств и их элементов.

В совместных занятиях участвовали не только сотрудники подразделений транспортной безопасности ООО "ПТБ "Форт", но и руководители железнодорожных вокзалов, ответственные за ее обеспечение.

По словам директора ЦТБ СамГУПСа Сергея Ярыгина, сотрудники центра уже имеют опыт обучения и подготовки сил обеспечения транспортной безопасности. "Ранее мы проводили подобные обучающие семинары и тренировки с работниками Самарской пригородной пассажирской компании. В этом году впервые сотрудники ЦТБ вуза по договоренности с Куйбышевской РДЖВ провели тренировки на железнодорожных вокзалах", - сказал Сергей Ярыгин.

Как пояснил Александр Ермолин, занятия с персоналом транспортных подразделений безопасности должны проводиться один раз в месяц специалистами аккредитованной организации с применением макетов и имитаторов взрывчатых веществ, поэтому в РДЖВ было решено привлечь СамГУПС к работе ЦТБ.

"Тренировки позволяют повысить уровень компетенций работников досмотровых зон, в том числе по навыкам выявления запрещенных предметов и веществ на вокзалах, оценить возможные риски для пассажиров в случае нарушения правил транспортной безопасности", - отметила начальник железнодорожного вокзала Чапаевск Лилия Усова.

В течение 2021 года планируется провести аналогичные тренировки на всех железнодорожных вокзалах Самарской области. В настоящее время готовится к подписанию долгосрочное соглашение между Куйбышевской РДЖВ, СамГУПС и ООО "ПТБ "Форт" в области обеспечения транспортной безопасности на железнодорожных вокзалах.