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Продажи умных колонок выросли в рознице на 77% — T2

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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T2, российский оператор мобильной связи, сравнил продажи умных устройств и смартфонов в салонах связи в 2024 и 2025 годах. Наивысший рост зафиксирован среди категории умных колонок — на 77%, преимущественно из-за расширения матрицы колонками "Сбера". В количестве проданных смартфонов приросли Realme, Tecno и Xiaomi.

Фото: предоставлено T2

Т2 проанализировала категории покупок клиентов в салоне связи оператора и выявила увеличение спроса на товары категории умных колонок на 77% в первом полугодии 2025 года по сравнению с I–II кварталами 2024 года. При этом продажи техники для видеонаблюдения и ТВ-приставок не изменились.

Специалисты связывают тенденцию к увеличению покупок умных колонок ростом популярности этих устройств у пользователей, проведением промомероприятий в торговых точках, а также с расширением матрицы умными системами "Сбера". В апреле 2025 года полки салонов связи пополнились умными колонками Sber Home и Sber Mini 2. К июню продажи устройств выросли до 13 раз. При этом количество покупок умных колонок от VK остается среди клиентов Т2 на стабильном уровне.

По итогам января — июня 2025 года число проданных смартфонов осталось на уровне прошлого года в штуках и деньгах, при этом ряд брендов увеличились в продажах. Наивысший рост в количестве экземпляров показали смартфоны Realme — 12,6%, на втором месте Tecno — 7,4%, на третьем — Xiaomi — 5%. Также небольшой прирост в продажах зафиксирован среди товаров производства Samsung и HONOR.

Гид потребителя

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Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

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