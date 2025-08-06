Продажи умных колонок выросли в рознице на 77% — T2

T2, российский оператор мобильной связи, сравнил продажи умных устройств и смартфонов в салонах связи в 2024 и 2025 годах. Наивысший рост зафиксирован среди категории умных колонок — на 77%, преимущественно из-за расширения матрицы колонками "Сбера". В количестве проданных смартфонов приросли Realme, Tecno и Xiaomi.

Т2 проанализировала категории покупок клиентов в салоне связи оператора и выявила увеличение спроса на товары категории умных колонок на 77% в первом полугодии 2025 года по сравнению с I–II кварталами 2024 года. При этом продажи техники для видеонаблюдения и ТВ-приставок не изменились.

Специалисты связывают тенденцию к увеличению покупок умных колонок ростом популярности этих устройств у пользователей, проведением промомероприятий в торговых точках, а также с расширением матрицы умными системами "Сбера". В апреле 2025 года полки салонов связи пополнились умными колонками Sber Home и Sber Mini 2. К июню продажи устройств выросли до 13 раз. При этом количество покупок умных колонок от VK остается среди клиентов Т2 на стабильном уровне.

По итогам января — июня 2025 года число проданных смартфонов осталось на уровне прошлого года в штуках и деньгах, при этом ряд брендов увеличились в продажах. Наивысший рост в количестве экземпляров показали смартфоны Realme — 12,6%, на втором месте Tecno — 7,4%, на третьем — Xiaomi — 5%. Также небольшой прирост в продажах зафиксирован среди товаров производства Samsung и HONOR.