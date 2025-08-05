Иностранцам стало проще оформить сим-карту в России

МегаФон и коммерческий банк (КБ) "Солидарность" запустили совместный проект по открытию на базе салонов связи оператора дополнительных банковских отделений. Инициатива позволит новым абонентам МегаФона из числа иностранных граждан провести в одном месте все процедуры, необходимые для приобретения и активации сим-карт в соответствии с действующим законодательством.
Проект запущен в начале этой недели в более чем 40 собственных салонах МегаФона на территории Москвы, расположенных рядом с крупными транспортными пересадочными узлами столицы и Многофункциональными центрами Госуслуг с высокой проходимостью.
Сотрудники банка, находящиеся в салоне связи оператора, осуществляют регистрацию в Единой биометрической системе (ЕБС), а также могут помочь с заведением и подтверждением учетной записи на портале Госуслуг и получением страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Напомним, что для заключения договора на услуги связи с начала этого года иностранным гражданам необходимо получить СНИЛС, завести подтверждённый аккаунт на портале Госуслуг и зарегистрировать биометрию в отделении банка. Оператор обязан верифицировать клиента через ЕБС. И только после сверки всех данных сим‑карта будет активирована.
Проект МегаФона и Банка "Солидарность" позволит реализовать функцию "одного окна" для иностранных граждан при приобретении сим-карт, и им не придётся тратить время на посещение отделений фонда социального страхования, Многофункциональных центров Госуслуг (МФЦ) и банка для выполнения каждой процедуры по отдельности.
В результате время на заключение договора и активации сим-карты у абонента-иностранного гражданина занимает не более 30 минут, тогда как ранее весь процесс мог растянуться на несколько дней.
По итогам тестового запуска МегаФон и КБ "Солидарность" проведут совместный анализ проекта для принятия решения о его дальнейшем масштабировании на территории Москвы.
На первом этапе в проекте задействованы собственные салоны объединённой сети МегаФона и Yota. На втором этапе стороны будут рассматривать возможность привлечения в проект франчайзинговых розничных точек сотового оператора.
МегаФон активно работает над упрощением клиентского пути для своих абонентов. В феврале оператор первым на телеком-рынке предоставил клиентам возможность заключения договора по оказанию услуг связи с помощью QR‑кода в мобильном приложении "Госуслуги". В начале лета текущего года МегаФон реализовал возможность приобретения своих сим-карт в МФЦ, а также внедрил возможность верификации биометрии в своих салонах с помощью специальных терминалов.
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..