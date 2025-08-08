16+
Билайн разработал личный кабинет для управления фемтосотами

САМАРА. 8 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
"Билайн бизнес" (корпоративное направление ПАО "ВымпелКом", объединяющее под брендом Билайн услуги и сервисы для компаний) активно развивает направление организации мобильного покрытия, предлагая клиентам самые разные технические решения: от фемтосот до базовых станций.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Специалисты "билайн бизнес" разработали Личный Кабинет (ЛК) для управления малогабаритным оборудованием мобильного покрытия. Доступ к нему уже есть у клиентов Билайна, использующих фемтосоты. В личном кабинете они могут увидеть статус и статистику работы оборудования. Также через ЛК можно настраивать отправку уведомлений на электронную почту и мобильный телефон: если произойдет сбой, пользователь сразу получит сообщение.

Также сервис отображает используемые фемтосоты на интерактивных картах (в том числе, и на карте помещений). Пользователь может легко определить статус работы конкретной фемтосоты и удаленно перезагрузить ее.

Сергей Цаун, директор департамента продуктов передачи данных:

"Когда у бизнеса есть простой и удобный инструмент для мониторинга и управления оборудованием, открывается больше возможностей для развития. Для нас важно, чтобы технологии работали на конкретные результаты наших клиентов. Создание таких инструментов, как Личный Кабинет — именно такой случай, поэтому наша команда планирует активно развивать этот продукт и дополнять его новым функционалом".

Ознакомиться с интерфейсом ЛК можно с помощью демо-версии, которая доступна всем желающим на сайте "билайн бизнес".

Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: http://www.beeline.ru

Erid: 2VSb5zG6DJZ

г. Москва, ОГРН 1027700166636, ИНН 7713076301

