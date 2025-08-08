Билайн ускорил работу Telegram и других зарубежных сервисов

Билайн запустил новый узел связи в Хельсинки, что позволило нарастить зарубежные емкости, чтобы обеспечивать клиентов международным контентом с наименьшей задержкой и максимальным качеством. В частности, пропускная способность соединения с Telegram выросла до 2 Тбит/с.
Расширение пропускной способности стыка (то есть прямого соединения между сетью Билайна и оборудованием интернет-сервиса) с Telegram стало одним из первых включений на новом узле связи. Суммарно в 2025 году она выросла на 43% — с 1,4 до 2 Тбит/с. Расширение стыков с другими сервисами уже в работе и завершится в ближайшее время.
Сергей Быков, вице-президент по операторскому бизнесу Билайна:
"Предпочтения пользователей меняются, технологии развиваются — в частности, контент становится более "тяжелым". Мы учитываем всё это и регулярно увеличиваем количество соединений, через которые проходит интернет-трафик, и их пропускную способность. Запуск нового узла связи поможет нашим клиентам использовать привычные сервисы: общаться, обмениваться файлами, смотреть кино, играть в игры, — на максимальной скорости и в наилучшем качестве".
