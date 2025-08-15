Голосовой трафик в российских мессенджерах вырос в шесть раз за несколько дней

T2, российский оператор мобильной связи, зафиксировал резкий прирост трафика в MAX. С 9 августа число пользователей нового мессенджера на сети Т2 выросло в 2,4 раза - на 139%. Общий трафик мессенджера увеличился более чем в 6,5 раза. Голосовой трафик в MAX, OK и VK вырос в шесть раз.
Мессенджер MAX начал резко набирать аудиторию с 10 августа. На этой неделе аудитория мессенджера ежедневно демонстрировала экспоненциальный рост: плюс 33% пользователей в понедельник в сравнении с воскресеньем, плюс 40% во вторник к предыдущему дню и плюс 68% в среду. Общий трафик мессенджера прирос за эти дни на 558% - в 6,5 раза. При этом трафик голосовых вызовов в мессенджерах MAX, OK и VK увеличился с 9 августа в шесть раз, ежедневно показывая более чем двукратный рост.
В середине июля на фоне высокого публичного интереса к мессенджеру Т2 запустила безлимит на MAX. Мессенджер стал доступным без ограничений по интернет-трафику для абонентов популярных пакетных тарифов. Клиенты смогли пользоваться мессенджером без расхода основного пакета интернета и без дополнительных платежей.
Последние комментарии
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.