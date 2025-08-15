16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Билайн обновил линейку тарифов для дата-устройств: больше гибкости и выгоды Голосовой трафик в российских мессенджерах вырос в шесть раз за несколько дней В аэропорту Курумоч сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов ИТ-холдинг Т1 внедрит платформу "Сфера" в группе компаний "Магнезит" Чего ждут пользователи от национального мессенджера

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Голосовой трафик в российских мессенджерах вырос в шесть раз за несколько дней

САМАРА. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 71
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

T2, российский оператор мобильной связи, зафиксировал резкий прирост трафика в MAX. С 9 августа число пользователей нового мессенджера на сети Т2 выросло в 2,4 раза - на 139%. Общий трафик мессенджера увеличился более чем в 6,5 раза. Голосовой трафик в MAX, OK и VK вырос в шесть раз.

Фото: предоставлено T2

Мессенджер MAX начал резко набирать аудиторию с 10 августа. На этой неделе аудитория мессенджера ежедневно демонстрировала экспоненциальный рост: плюс 33% пользователей в понедельник в сравнении с воскресеньем, плюс 40% во вторник к предыдущему дню и плюс 68% в среду. Общий трафик мессенджера прирос за эти дни на 558% - в 6,5 раза. При этом трафик голосовых вызовов в мессенджерах MAX, OK и VK увеличился с 9 августа в шесть раз, ежедневно показывая более чем двукратный рост.

В середине июля на фоне высокого публичного интереса к мессенджеру Т2 запустила безлимит на MAX. Мессенджер стал доступным без ограничений по интернет-трафику для абонентов популярных пакетных тарифов. Клиенты смогли пользоваться мессенджером без расхода основного пакета интернета и без дополнительных платежей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Old Cat 18 марта 2025 13:29 По городу и до аэропорта: в Самаре предложили пустить скоростной общественный транспорт

Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.

Светлана Рябова 18 марта 2025 12:24 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31