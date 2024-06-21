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Логистика Транспорт и связь

Почта России начала выдавать посылки Авито в партнерских пунктах

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Почта России начала в тестовом режиме выдавать отправления Авито Доставки более чем в 70 партнерских пунктах в 33 городах России. В ближайшее время логистический оператор планирует расширить сеть точек на несколько тысяч по стране.

Фото: предоставлено Авито

Партнерские пункты Почты — формат, который компания внедряет для удобства клиентов. Это ПВЗ разных маркетплейсов, розничные магазины, торговые точки, которые находятся дальше 500 м от почтовых отделений. До недавнего времени партнерская сеть Почты работала только на приём, а теперь в части пунктов также можно получить отправления. В ближайшие месяцы число таких точек кратно увеличится.

Сегодня партнерская сеть выдает заказы с Авито, отправленные из почтовых отделений. Выбрать доставку в одну из более чем 70 точек можно на чекауте площадки при оформлении покупки. В течение нескольких месяцев число партнерских пунктов превысит 1 000 точек. Это сделает доставку удобнее, доступнее и комфортнее для более чем 5,7 млн жителей городов. Кроме того, скоро эти точки смогут принимать посылки у продавцов с Авито, присоединившись к 38 000 почтовых отделений, которые уже работают с площадкой.

"Почтовая сеть охватывает всю страну, но в больших городах отделения не всегда в шаговой доступности. Партнерские пункты выдачи часто могут оказаться более удобной локацией. С первых дней запуска сеть пользуется популярностью: в месяц через неё проходит уже порядка 7 000 посылок. Почта сотрудничает с Авито много лет, и мы рады, что первыми оценить новый сервис смогут клиенты площадки", — прокомментировал первый заместитель генерального директора Почты России Максим Цыпин.

"Число заказов в Авито Доставке, которые наши пользователи отправляют через Почту России, выросло более чем на 30% в первом квартале этого года. С Почтой России мы вместе запускаем опции, которым ранее не было аналогов: например, первую в мире кросс-доставку, где один заказ доставляют две разные логистические службы, или уникальную для российского рынка оплату при получении в C2C-сделках. Получение заказов в партнерских пунктах выдачи —  это пилот, который усилит доступность точек получения и отправки заказов для пользователей. Так, свои посылки можно будет получать даже в небольших розничных магазинах, салонах связи и кафе, сотрудничающих с Почтой. Подобные инициативы мы планируем развивать системно, со всеми нашими ключевыми партнерами", — сообщил директор по логистике Авито Сергей Пустыльник.

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Ян Ли 19 декабря 2014 18:12 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Нашли кого допустить к бюджету, это как в пословице, пустить козла в огород... Не уж то в Губ. думе не знают всю трудовую биографию этого человека или там все такие"честные". Строительство только одного ресторана на набережной вопряки принятому закону о распитии алкоголя, чего стоит и ещё много уголовно наказуемых дел обхода законов мошенническим путём.

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