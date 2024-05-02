Трассу "Обход Тольятти" сделают платной до 2039 года

Правительство Самарской области опубликовало распоряжение, в соответствии с которым стало известно, до какого года использование трассы "Обход Тольятти" с мостовым переходом через Волгу в составе международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" будет платным.

"Использование дороги на платной основе осуществляется по истечении 29 дней от даты начала эксплуатации и до 16 октября 2039 года", - отмечается в документе, подписанном и.о. первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Натальей Катиной.

В качестве бесплатной альтернативы продолжит функционировать трасса М-5 "Урал".

Напомним, в середине апреля стало известно, что строительство трассы "Обход Тольятти" вышло на завершающий этап. Сейчас уровень технической готовности Климовского моста над Волгой в составе новой магистрали составляет 94%. Устройство верхнего слоя покрытия на автомобильной дороге выполнено на 98%. Дорога будет соответствовать характеристикам высшей технической категории с четырехполосным движением. Расчетная скорость движения по ней составит 120 км в час. Трасса будет обеспечена современными объектами дорожного сервиса.