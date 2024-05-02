Трассу "Обход Тольятти" сделают платной до 2039 года

Правительство Самарской области опубликовало распоряжение, в соответствии с которым стало известно, до какого года использование трассы "Обход Тольятти" с мостовым переходом через Волгу в составе международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" будет платным.
"Использование дороги на платной основе осуществляется по истечении 29 дней от даты начала эксплуатации и до 16 октября 2039 года", - отмечается в документе, подписанном и.о. первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Натальей Катиной.
В качестве бесплатной альтернативы продолжит функционировать трасса М-5 "Урал".
Напомним, в середине апреля стало известно, что строительство трассы "Обход Тольятти" вышло на завершающий этап. Сейчас уровень технической готовности Климовского моста над Волгой в составе новой магистрали составляет 94%. Устройство верхнего слоя покрытия на автомобильной дороге выполнено на 98%. Дорога будет соответствовать характеристикам высшей технической категории с четырехполосным движением. Расчетная скорость движения по ней составит 120 км в час. Трасса будет обеспечена современными объектами дорожного сервиса.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?