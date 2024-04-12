Строительство трассы "Обход Тольятти" выходит на завершающий этап

В четверг, 11 апреля, и. о. первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Наталья Катина провела совещание по строительству автодороги "Обход города Тольятти" с мостовым переходом через реку Волга в составе международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай".

В совещании приняли участие представители министерства экономического развития региона, министерства транспорта и автомобильных дорог, АО "КК "Обход Тольятти".

Строительство важнейшего для региона и всей страны инфраструктурного объекта находится на особом контроле главы региона Дмитрия Азарова. Общая длина мостовой конструкции над Волгой в составе новой магистрали составит 3,7 км. Реализация проекта стартовала в 2019 году.

Уровень технической готовности объекта составляет 94%. Устройство верхнего слоя покрытия на автомобильной дороге выполнено на 98%. Дорога будет соответствовать характеристикам высшей технической категории с четырехполосным движением. Расчетная скорость движения по ней составит 120 км в час. Трасса будет обеспечена современными объектами дорожного сервиса. Сейчас проводится межевание земельных участков под эти объекты.

В высокой степени готовности находятся искусственные сооружения в составе дороги, в том числе мост через Волгу. Завершены работы на всех 26 опорах моста, выполнен завершающий этап строительства объекта — надвижка и опускание пролетного строения на проектные отметки.

Участники совещания обсудили соответствие строительных работ графику и сроки начала движения по новой автомобильной дороге.