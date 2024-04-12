Строительство трассы "Обход Тольятти" выходит на завершающий этап

В четверг, 11 апреля, и. о. первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Наталья Катина провела совещание по строительству автодороги "Обход города Тольятти" с мостовым переходом через реку Волга в составе международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай".
В совещании приняли участие представители министерства экономического развития региона, министерства транспорта и автомобильных дорог, АО "КК "Обход Тольятти".
Строительство важнейшего для региона и всей страны инфраструктурного объекта находится на особом контроле главы региона Дмитрия Азарова. Общая длина мостовой конструкции над Волгой в составе новой магистрали составит 3,7 км. Реализация проекта стартовала в 2019 году.
Уровень технической готовности объекта составляет 94%. Устройство верхнего слоя покрытия на автомобильной дороге выполнено на 98%. Дорога будет соответствовать характеристикам высшей технической категории с четырехполосным движением. Расчетная скорость движения по ней составит 120 км в час. Трасса будет обеспечена современными объектами дорожного сервиса. Сейчас проводится межевание земельных участков под эти объекты.
В высокой степени готовности находятся искусственные сооружения в составе дороги, в том числе мост через Волгу. Завершены работы на всех 26 опорах моста, выполнен завершающий этап строительства объекта — надвижка и опускание пролетного строения на проектные отметки.
Участники совещания обсудили соответствие строительных работ графику и сроки начала движения по новой автомобильной дороге.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?