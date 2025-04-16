"Поволжуправтодор" отремонтирует 12 км трассы Подъезд к Самаре

В 2025 г. ФКУ "Поволжуправтодор" отремонтирует 12 км федеральной трассы Подъезд к Самаре, которая является продолжением Московского шоссе на выезд из города.
В мае дорожники приступят к устройству слоев износа на всем протяжении участка. Дополнительно будут смонтированы лестницы для пешеходов по обеим сторонам дороги.
На 12 км дороги, возле гостиницы "Моя", в Самаре уже возводится надземный пешеходный переход.
Также в этом году ФКУ "Поволжуправтодор" установит новые светофоры на пешеходных переходах федеральных дорог Р-229, в районе с. Марьевка, и М-5, в районе населенных пунктов Валы и Переволоки.
Последние комментарии
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?