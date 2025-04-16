"Поволжуправтодор" отремонтирует 12 км трассы Подъезд к Самаре

В 2025 г. ФКУ "Поволжуправтодор" отремонтирует 12 км федеральной трассы Подъезд к Самаре, которая является продолжением Московского шоссе на выезд из города.

В мае дорожники приступят к устройству слоев износа на всем протяжении участка. Дополнительно будут смонтированы лестницы для пешеходов по обеим сторонам дороги.

На 12 км дороги, возле гостиницы "Моя", в Самаре уже возводится надземный пешеходный переход.

Также в этом году ФКУ "Поволжуправтодор" установит новые светофоры на пешеходных переходах федеральных дорог Р-229, в районе с. Марьевка, и М-5, в районе населенных пунктов Валы и Переволоки.