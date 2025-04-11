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Дорожное строительство Транспорт и связь

На Московском шоссе в Самаре началось фрезерование проезжей части

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сегодня ночью в Самаре стартовали работы по фрезерованию проезжей части Московского шоссе. Ремонт участка дороги от выезда из города до проспекта Кирова протяженностью 9 км ведется в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Фото: Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Фрезерование началось с 21:00 от въезда в город в направлении памятника штурмовику Ил-2, в связи с чем было введено ограничение по полосам движения. Работы по ремонту дороги будут вестись в ночное время с 21:00 до 6:00.

"За прошедшую ночь мы сняли около 3000 квадратных метров старого дорожного покрытия. Ремонт дороги будет производиться ежедневно, при этом мы будем учитывать интенсивность движения и при пиковых нагрузках планируем переносить работы на более позднее время. Помимо фрезерования на Московском шоссе также ведется монтаж новых дождеприемных колодцев", — говорит представитель подрядной организации Андрей Тятов.

В апреле на Московском шоссе также планируется приступить и к устройству новой дорожной одежды. В связи с высокой интенсивностью движения верхний слой дороги (до 100 тысяч автомобилей в сутки) будет уложен с применением прочной щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем.

Завершающим этапом ремонта шоссе станет устройство дорожной разметки термопластиком. Срок завершения всех работ по ремонту дороги — 1 сентября 2025 года.

В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в этом году также предстоит ремонт улицы Демократической. Кроме того, в нормативное состояние приведут Красноглинское и Волжское шоссе. Это наиболее нагруженные участки дорог в городе, среднесуточная интенсивность движения по которым составляет от 40 тысяч автомобилей в сутки. Общая протяженность ключевых региональных трасс в Самаре, которые приведут в нормативное состояние в этом году, составит более 25 км.

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ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:15 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

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