Жителя Самарской области будут судить за убийство лося

В Самарской области отправили в суд уголовное дело о незаконной охоте. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, 11 января 2025 г. 38-летний мужчина, не имевший права охотиться, со снегохода в охотугодье "Тархановское" застрелил лося. Этим он причинил Самарской области ущерб 80 тыс. рублей.
Уголовное дело возбудили по п. "а, б" ч. 1 ст. 258 УК РФ, у обвиняемого арестовали два снегохода.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы