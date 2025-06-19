Жителя Самарской области будут судить за убийство лося

В Самарской области отправили в суд уголовное дело о незаконной охоте. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, 11 января 2025 г. 38-летний мужчина, не имевший права охотиться, со снегохода в охотугодье "Тархановское" застрелил лося. Этим он причинил Самарской области ущерб 80 тыс. рублей.

Уголовное дело возбудили по п. "а, б" ч. 1 ст. 258 УК РФ, у обвиняемого арестовали два снегохода.