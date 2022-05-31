Взятка в 3 млн: утверждено обвинительное заключение по уголовному делу прокурора Сызрани

​Прокурор Самарской области Сергей Берижицкий утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего прокурора г. Сызрани и еще двух лиц, сообщила старший помощник прокурора Самарской области по взаимодействию со СМИ Ульяна Кудинова. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

Напомним, по версии следствия, в июне-июле 2021 г. прокурор города Вадим Федорин предложил своим знакомым (один из которых - Дмитрий Фомин - является адвокатом) выступить посредниками в получении им взятки в сумме 3 млн руб. от учредителя и директора ООО "Гиппократ" за непривлечение к уголовной ответственности по материалам проверок.

В результате неоднократных встреч и переговоров между посредниками и взяткодателями, направленных на достижение и реализацию соглашения о передаче взятки прокурору, адвокат в помещении своего офиса в Тольятти получил от учредителя организации часть взятки в размере 600 тыс. рублей для последующей передачи прокурору.

Все оперативные мероприятия проводились территориальным управлением ФСБ под контролем органов прокуратуры.

Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд Тольятти для рассмотрения по существу.

За нарушение Присяги прокурора Федорин после задержания был уволен из органов прокуратуры.