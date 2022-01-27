Суд продлил арест прокурору Сызрани Вадиму Федорину

В среду, 26 января, Самарский районный суд Самары продлил до 28 февраля арест прокурору Сызрани Вадиму Федорину. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Напомним, Вадима Федорина задержали по подозрению в покушении на получение взятки 30 июля 2021 года.
По версии следствия, Федорин активно участвовал в решении вопроса конкуренции сызранских медицинских компаний, выдававших справки о состоянии здоровья. По словам прокурора, поначалу ему жаловались "официальные" медики, что за три года их доходы упали втрое. Причиной было появление на рынке медуслуг конкурента - ООО "Гиппократ". Якобы эта организация выдавала справки, в том числе и о психическом здоровье, хотя не имела доступа к базе данных состоящих на учете.
Сызранский "Гиппократ" рекламирует услуги медицинского обследования для получения справок "на управление автотранспортными средствами, водным транспортом, для поступления на работу, для поступления в учебные заведения и для получения лицензий на приобретение охотничьего и служебного оружия".
Правоохранители выяснили, что 14 человек получили такие справки незаконно - среди них были психически нездоровые люди, а также алкоголики и наркозависимые.
По словам Федорина, накануне задержания по двум из четырех отправленных им в полицию материалов возбудили уголовные дела по ст. 165 УК РФ ("Причинение материального ущерба путем обмана или злоупотребления доверием").
Арестованный прокурор утверждает, что денег не получал, а только содействовал встрече адвокатов, чтобы стороны могли решить возникшие вопросы. Один из этих адвокатов Дмитрий Фомин согласился под наблюдением правоохранителей принести прокурору 600 тыс. руб. - первый транш трехмиллионной взятки за то, чтобы руководство ООО "Гиппократ" избежало уголовной ответственности.
Нынешний адвокат Дмитрий Фомин когда-то был помощником прокурора Комсомольского района Федорина. Затем оба работали в управлении по противодействию коррупции областной прокуратуры. Фомина арестовали в тот же день за посредничество во взяточничестве.
26 января суд продлил Федорину содержание под стражей до 28 февраля.
Последние комментарии
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях