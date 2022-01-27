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Преступления Происшествия

Суд продлил арест прокурору Сызрани Вадиму Федорину

СЫЗРАНЬ. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 26 января, Самарский районный суд Самары продлил до 28 февраля арест прокурору Сызрани Вадиму Федорину. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, Вадима Федорина задержали по подозрению в покушении на получение взятки 30 июля 2021 года.

По версии следствия, Федорин активно участвовал в решении вопроса конкуренции сызранских медицинских компаний, выдававших справки о состоянии здоровья. По словам прокурора, поначалу ему жаловались "официальные" медики, что за три года их доходы упали втрое. Причиной было появление на рынке медуслуг конкурента - ООО "Гиппократ". Якобы эта организация выдавала справки, в том числе и о психическом здоровье, хотя не имела доступа к базе данных состоящих на учете.

Сызранский "Гиппократ" рекламирует услуги медицинского обследования для получения справок "на управление автотранспортными средствами, водным транспортом, для поступления на работу, для поступления в учебные заведения и для получения лицензий на приобретение охотничьего и служебного оружия".

Правоохранители выяснили, что 14 человек получили такие справки незаконно - среди них были психически нездоровые люди, а также алкоголики и наркозависимые.

По словам Федорина, накануне задержания по двум из четырех отправленных им в полицию материалов возбудили уголовные дела по ст. 165 УК РФ ("Причинение материального ущерба путем обмана или злоупотребления доверием").

Арестованный прокурор утверждает, что денег не получал, а только содействовал встрече адвокатов, чтобы стороны могли решить возникшие вопросы. Один из этих адвокатов Дмитрий Фомин согласился под наблюдением правоохранителей принести прокурору 600 тыс. руб. - первый транш трехмиллионной взятки за то, чтобы руководство ООО "Гиппократ" избежало уголовной ответственности.

Нынешний адвокат Дмитрий Фомин когда-то был помощником прокурора Комсомольского района Федорина. Затем оба работали в управлении по противодействию коррупции областной прокуратуры. Фомина арестовали в тот же день за посредничество во взяточничестве.

26 января суд продлил Федорину содержание под стражей до 28 февраля.

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