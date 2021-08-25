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Преступления Происшествия

Обдсуд оставил без изменений постановление об аресте прокурора Сызрани Вадима Федорина

САМАРА. 25 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 25 августа, апелляционная инстанция Самарского областного суда оставила без изменения постановление Самарского райсуда от 31 июля о заключении под стражу прокурора Сызрани Вадима Федорина на два месяца - до 30 сентября. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, Вадима Федорина задержали по подозрению в причастности к покушению на получение взятки 30 июня.

Как стало известно на судебном заседании по избранию меры пресечения, Федорин активно участвовал в решении вопроса конкуренции медицинских компаний города, выдававших справки о состоянии здоровья граждан. По словам прокурора, поначалу ему пожаловались "официальные" медики, что за три года их доходы упали втрое. Причиной тому стало появление на рынке медуслуг конкурента в лице ООО "Гиппократ". Якобы эта организация выдает справки, в том числе и о психическом здоровье граждан, хотя доступа к базе данных состоящих на учете больных у них нет.

Действительно, сызранский "Гиппократ" рекламирует свои услуги по медицинскому обследованию граждан для получения справок "на управление автотранспортными средствами, водным транспортом, для поступления на работу, для поступления в учебные заведения и для получения лицензий на приобретение охотничьего и служебного оружия".

Местные правоохранители выявили 14 человек, которым такие справки выданы незаконно - потому, что среди них были психически нездоровые лица, а также алкоголики и наркозависимые.

По словам Федорина, накануне его задержания по двум из четырех отправленных им в полицию материалов возбудили уголовные дела, а прокурор даже подписал карточки учета этих дел. Уголовное преследование предполагалось по ст. 165 УК РФ ("Причинение материального ущерба путем обмана или злоупотребления доверием"). Максимальная санкция этой статьи, крайне редко применяемая, - до пяти лет лишения свободы со штрафом до 80 тыс. рублей. То есть обратившиеся за справками люди оплатили негодный продукт и понесли ущерб.

Как заявил суду арестованный прокурор, денег он не получал, а только содействовал встрече адвокатов, чтобы стороны между собой решили возникшие вопросы. Один из этих адвокатов, Дмитрий Фомин, и согласился под наблюдением сотрудников госбезопасности принести "своднику" 600 тыс. руб. - первый транш трехмиллионной взятки за непривлечение к уголовной ответственности руководства ООО "Гиппократ".

Как считает источник, близкий к расследованию, оперативники добыли "железные" доказательства взяточничества бывшего борца с коррупцией.

Нынешний адвокат Дмитрий Фомин когда-то был помощником прокурора Комсомольского района Федорина. Затем оба перебрались в управление по противодействию коррупции областной прокуратуры. Фомина арестовали в тот же день за посредничество во взяточничестве. Только он, в отличие от своего бывшего начальника, будет находиться под домашним арестом с женой и дочерью в загородном доме.

Также отметим, что возглавляет ООО "Гиппократ" бывший начальник местного военного госпиталя Андрей Сибряев, который в 2017 г. за мошенничество получил в гарнизонном трибунале два с половиной года лишения свободы в колонии общего режима.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в Самарском облсуде, постановление о заключении Вадима Федорина под стражу до 30 сентября обжаловал его адвокат. Областной суд рассмотрел жалобу и оставил постановление суда первой инстанции без изменений.

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