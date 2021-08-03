Сызранского прокурора "сдал" бывший подчиненный

Самарский районный суд на два месяца арестовал прокурора Сызрани Вадима Федорина, задержанного 30 июля за взятку.

Как стало известно на судебном заседании по избранию меры пресечения, Федорин принимал активное участие в решении вопроса конкуренции медицинских компаний города, выдававших справки о состоянии здоровья граждан. По словам прокурора, поначалу ему пожаловались "официальные" медики, что за три года их доходы упали втрое. Причиной тому стало появление на рынке медуслуг конкурента в лице ООО "Гиппократ". Мол, эта организация выдает справки в том числе и о психическом здоровье граждан, хотя доступа к базе данных состоящих на учете больных у них нет.

Действительно, сызранский "Гиппократ" рекламирует свои услуги по медицинскому обследованию граждан для получения справок "на управление автотранспортными средствами, водным транспортом, для поступления на работу, для поступления в учебные заведения и для получения лицензии на приобретение охотничьего и служебного оружия".

Местные правоохранители выявили 14 человек, которым такие справки выдавать было незаконно потому, что среди них были не только психически нездоровые лица, но и алкоголики, и наркозависимые.

По словам Федорина, накануне его задержания из четырех отправленных им в полицию материалов по двум были возбуждены уголовные дела, и прокурор даже подписал принесенные ему карточки учета этих дел. Уголовное преследование предполагалось по статье 165 РФ "Причинение материального ущерба путем обмана или злоупотребления доверием". Максимальная санкция этой статьи, крайне редко применяемой, — лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 80 тыс. рублей. То есть обратившиеся за справками граждане оплатили негодный продукт и понесли ущерб.

Как заявил суду арестованный прокурор, мзды он не получал, а только содействовал встречи адвокатов, чтобы стороны между собой решили возникшие вопросы. Один из этих адвокатов Дмитрий Фомин и согласился под наблюдением сотрудников госбезопасности принести "своднику" 600 тыс. руб. - первый транш трехмиллионной взятки за непривлечение к уголовной ответственности руководства ООО "Гиппократ".

Как считает источник, близкий к расследованию, оперативники добыли "железные" доказательства мздоимства бывшего борца с коррупцией.

Нынешний адвокат Дмитрий Фомин когда-то был помощником прокурора Комсомольского района Федорина. Затем оба перебрались в управление по противодействию коррупции областной прокуратуры. Фомина арестовали в тот же день за посредничество во взяточничестве. Только в отличии от своего бывшего начальника он будет находиться под домашним арестом с женой и дочерью в загородном доме.

Также отметим, что возглавляет ООО "Гиппократ" бывший начальник местного военного госпиталя Андрей Сибряев, который в 2017 г. за мошенничество получил в гарнизонном трибунале 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима.