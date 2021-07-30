В пятницу, 30 июля, при в результате спецоперации, проведённой самарским УФСБ, за получение взятки в размере 3 млн руб. задержан прокурор Сызрани Вадим Федорин. Об это в телеграм-канале сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По его словам, спецоперация проводилась с санкции Генпрокурора Игоря Краснова.

"Взятка предназначалась за "помощь" при расследовании уголовного дела", - написал депутат.