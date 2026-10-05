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Преступления Происшествия

Чиновники Исаклинского района обвиняются во взятке

ИСАКЛЫ. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Исаклинском районе Самарской области два чиновника администрации обвиняются в получении взятки, сообщает региональный следком.

Фото: СУ СК по Самарской области

Начальник отдела архитектуры и градостроительства и замруководителя управления организации закупок, архитектуры и строительства получили 130 тыс. руб. от представителя подрядчика за содействие при заключении муниципальных строительных контрактов.

"Начальник отдела архитектуры градостроительства и заместитель руководителя управления закупок и строительства вымогали денежные средства в значительном размере от подрядчика, выполняющего строительные работы на территории с. Исаклы. Подозреваемые задержаны сотрудниками УФСБ России по Самарской области с поличным", - комментируют в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

Действия фигурантов квалифицированы как взятка, полученная группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Оба фигуранта заключены под стражу.

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