Чиновники Исаклинского района обвиняются во взятке

В Исаклинском районе Самарской области два чиновника администрации обвиняются в получении взятки, сообщает региональный следком.
Начальник отдела архитектуры и градостроительства и замруководителя управления организации закупок, архитектуры и строительства получили 130 тыс. руб. от представителя подрядчика за содействие при заключении муниципальных строительных контрактов.
"Начальник отдела архитектуры градостроительства и заместитель руководителя управления закупок и строительства вымогали денежные средства в значительном размере от подрядчика, выполняющего строительные работы на территории с. Исаклы. Подозреваемые задержаны сотрудниками УФСБ России по Самарской области с поличным", - комментируют в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.
Действия фигурантов квалифицированы как взятка, полученная группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Оба фигуранта заключены под стражу.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках