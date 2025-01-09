В Тольятти председатель кооператива "Доходный дом" проведет 9 лет за решеткой за обман 523 вкладчиков

В четверг, 9 января, Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор в отношении председателя КПК "Доходный Дом". Мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172.2, ч.4 ст. 160 УК РФ (совершил присвоение и растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

В общей сложности он обманул 523 вкладчика, а общая сумма хищения составила более 100 млн рублей.

Об этом сообщили в суде.

Подсудимому окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В суде пояснили, что гражданские иски удовлетворены в размере предъявленного обвинения. Приговор в законную силу не вступил.

Подсудимый - Олег Зуев - стал на посту председателя правления кооператива преемником Олега Бурматнова, который ранее также подпал под уголовное дело.

Напомним, в июне 2024 года стало известно, что в Тольятти осудили за незаконное привлечение денег от населения Олега Бурматнова, привлекшего 120 млн рублей и возглавлявшего кредитный потребительский кооператив "Доходный Дом". Суд установил, что подсудимый организовал финансовую пирамиду - использовал схему, при которой выплата дохода вкладчикам осуществлялась за счет средств новых членов кооператива. "Доходный Дом" обещал до 14,9% годовых. Пайщикам при этом сообщалось, что в дальнейшем их средства будут предоставляться другим лицам по договорам займа под 31% годовых, за счет чего им будет обеспечена выплата процентов по вкладам. Однако в действительности поступившие в кассу средства новым инвесторам не выдавались, а договоры выдачи займов оформлялись фиктивно.

Подсудимый вину в совершении преступления признал. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, удовлетворив исковые требования потерпевших.