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В Тольятти председатель кооператива "Доходный дом" проведет 9 лет за решеткой за обман 523 вкладчиков Задержанный ФСБ с миллионами юрист настаивает в суде, что передал взятку в ФНС Суд должен решить вопрос о мере пресечения для полицейского, обвиняемого в насилии над дочерью Пять адвокатов депутата Майера пытаются снять аресты с "Мерседесов" и "Ауди" В Самаре на обманутого дольщика завели дело за то, что он получил компенсацию

Суды Происшествия

В Тольятти председатель кооператива "Доходный дом" проведет 9 лет за решеткой за обман 523 вкладчиков

ТОЛЬЯТТИ. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 9 января, Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор в отношении председателя КПК "Доходный Дом". Мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172.2, ч.4 ст. 160 УК РФ (совершил присвоение и растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

В общей сложности он обманул 523 вкладчика, а общая сумма хищения составила более 100 млн рублей.
Об этом сообщили в суде.

Подсудимому окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В суде пояснили, что гражданские иски удовлетворены в размере предъявленного обвинения. Приговор в законную силу не вступил.

Подсудимый - Олег Зуев - стал на посту председателя правления кооператива преемником Олега Бурматнова, который ранее также подпал под уголовное дело.

Напомним, в июне 2024 года стало известно, что в Тольятти осудили за незаконное привлечение денег от населения Олега Бурматнова, привлекшего 120 млн рублей и возглавлявшего кредитный потребительский кооператив "Доходный Дом". Суд установил, что подсудимый организовал финансовую пирамиду - использовал схему, при которой выплата дохода вкладчикам осуществлялась за счет средств новых членов кооператива. "Доходный Дом" обещал до 14,9% годовых. Пайщикам при этом сообщалось, что в дальнейшем их средства будут предоставляться другим лицам по договорам займа под 31% годовых, за счет чего им будет обеспечена выплата процентов по вкладам. Однако в действительности поступившие в кассу средства новым инвесторам не выдавались, а договоры выдачи займов оформлялись фиктивно.

Подсудимый вину в совершении преступления признал. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, удовлетворив исковые требования потерпевших.

КПК "Доходный дом", по данным ИАС Seldon.Basis, был учрежден в 2017 году. Организация была зарегистрирована по ул. Лизы Чайкиной, 68. Баланс на 2019 г. составлял 314,6 млн руб., выручка - 75 млн рублей. Сейчас кооператив находится в стадии ликвидации.

Гид потребителя

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