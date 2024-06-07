В Тольятти осудили организатора пирамиды, привлекшего 120 млн рублей

В четверг, 6 мая, в Тольятти выслушал приговор за незаконное привлечение денег от населения Олег Бурматнов, в 2017-2019 гг. возглавлявший кредитный потребительский кооператив "Доходный Дом".

Как сообщает прокуратура Автозаводского района, судом установлено, что подсудимый организовал финансовую пирамиду - использовал схему, при которой выплата дохода вкладчикам осуществлялась за счет средств новых членов кооператива.

"Доходный Дом" обещал до 14,9% годовых. Пайщикам при этом сообщалось, что в дальнейшем их средства будут предоставляться другим лицам по договорам займа под 31% годовых, за счет чего им будет обеспечена выплата процентов по вкладам.

"Однако в действительности поступившие в кассу средства новым инвесторам не выдавались и договоры выдачи займов оформлялись фиктивно", - отмечают в прокуратуре.

Всего Бурматнов таким образом привлек более 120 млн рублей.

Подсудимый вину в совершении преступления признал. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, удовлетворив исковые требования потерпевших.

Сейчас в Автозаводском районом суде также рассматривается уголовное дело преемника Бурматнова на посту председателя правления кооператива - Олега Зуева. Ему помимо незаконного привлечения денег вменяют их присвоение или растрату.