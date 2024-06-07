В Тольятти осудили организатора пирамиды, привлекшего 120 млн рублей

В четверг, 6 мая, в Тольятти выслушал приговор за незаконное привлечение денег от населения Олег Бурматнов, в 2017-2019 гг. возглавлявший кредитный потребительский кооператив "Доходный Дом".
Как сообщает прокуратура Автозаводского района, судом установлено, что подсудимый организовал финансовую пирамиду - использовал схему, при которой выплата дохода вкладчикам осуществлялась за счет средств новых членов кооператива.
"Доходный Дом" обещал до 14,9% годовых. Пайщикам при этом сообщалось, что в дальнейшем их средства будут предоставляться другим лицам по договорам займа под 31% годовых, за счет чего им будет обеспечена выплата процентов по вкладам.
"Однако в действительности поступившие в кассу средства новым инвесторам не выдавались и договоры выдачи займов оформлялись фиктивно", - отмечают в прокуратуре.
Всего Бурматнов таким образом привлек более 120 млн рублей.
Подсудимый вину в совершении преступления признал. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, удовлетворив исковые требования потерпевших.
Сейчас в Автозаводском районом суде также рассматривается уголовное дело преемника Бурматнова на посту председателя правления кооператива - Олега Зуева. Ему помимо незаконного привлечения денег вменяют их присвоение или растрату.
КПК "Доходный дом", по данным ИАС Seldon.Basis, был учрежден в 2017 году. Организация была зарегистрирована по ул. Лизы Чайкиной, 68. Баланс на 2019 г. составлял 314,6 млн руб., выручка - 75 млн рублей. Сейчас кооператив находится в стадии ликвидации.