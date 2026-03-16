Полицейские разыскали пропавшую в Самаре девочку

Сотрудники органов внутренних дел разыскали 12-летнюю Сабрину Ш., пропавшую в Самаре накануне, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, 15 марта около 14:00 девочка вышла из дома, расположенного на ул. Ташкентской в Кировском районе. Она направилась выбросить мусор и пропала.

Полицейские установили, что в отношении подростка противоправных действий не совершалось. В настоящее время она передана законным представителям. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.