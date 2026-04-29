Самарская таможня предотвратила незаконный ввоз экзотических птиц стоимостью свыше 1 млн рублей

Самарская таможня возбудила уголовное дело в отношении иностранного гражданина за контрабанду стратегически важных ресурсов дикой фауны, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) "Сагарчин" в районе п. Акбулак Оренбургской области. При досмотре транспортного средства обнаружены 103 экзотические птицы.

Экспертиза подтвердила, что часть изъятых особей включена в перечень Конвенции СИТЕС, и их перемещение через границу допускается только при наличии разрешения.

Общая среднерыночная стоимость изъятых птиц превысила 1 млн рублей.

После ветеринарного обследования пернатые переданы на временное содержание в Ульяновский и Московский зоопарки до завершения расследования.