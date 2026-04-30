Жителя Самары объявили в розыск из-за исчезновения 108 млн рублей

Предприимчивый житель назанимал денег, а затем подал на банкротство. Теперь к нему есть вопросы у правоохранителей.
По версии следствия, мужчина по фамилии Осинкин долгое время был знаком с другим местным жителем К. У последнего Осинкин брал деньги в долг по расписке. Занимал он их якобы для развития своего бизнеса и обещал вернуть с процентами. В итоге забрал у К. 108 млн рублей и решил подать на банкротство.
По версии правоохранителей, мужчина сделал это специально, чтобы не возвращать деньги. "Следователи усмотрели в его действиях состав мошенничества и объявили его в розыск, так как он скрылся от правоохранительных органов. По предварительным данным, он не работал - всем представлялся бизнесменом либо мог просто действовать от имени разных обществ", - рассказал источник Волга Ньюс.
По словам источников, судьба денег неясна. Есть версия, что мужчина их спрятал.
По предварительной информации, самарец оставил семью и, возможно, переехал в Москву.
