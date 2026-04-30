Родительницу из Самарской области отправили под суд за оставление младенца в опасности

Самарский областной суд вынес решение по уголовному делу местной жительницы. Ее обвиняли в незаконном хранении наркотиков, а также в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Как следует из материалов суда, женщина вызывала подозрения у органов опеки. У женщины двое малолетних детей, она не раз была уличена в антисанитарии и привлекалась по протоколу за неисполнение родительских обязанностей. Однажды органы опеки пришли домой к молодой матери с проверкой и выяснили, что она оставила младенца на диване в автолюльке одного, тот упал на пол и ударился.

Также женщина раньше уже была судима за незаконный оборот наркотиков. Правоохранители выяснили, что гражданка купила наркотические вещества через мессенджер.

В итоге по совокупности приговоров горе-матери суд назначил три года и восемь месяцев колонии общего режима.