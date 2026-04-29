В Самарской области на 29 апреля подтоплены десятки участков

В Самарской области 29 апреля сохраняется паводковая ситуация. По данным МЧС, подтоплены 37 приусадебных участков.
В основном подтоплены участки в Тольятти, на полуострове Копылово.
Больше всего пострадали территории СНТ "Гидромеханизатор" (26 участков) и СНТ "Вишенка" (11 участков). Также вода зашла на участок дороги к городскому пляжу в Новокуйбышевске в Гранном.
От воды уже освободились 20 приусадебных участков в СНТ "Гидромеханизатор".
МЧС продолжает отслеживать обстановку.
