В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА и закрыли небо

В ночь на среду, 29 апреля, в Самарской области объявили опасность атаки БПЛА. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в 3:32.
Кроме того, с 4:00 в регионе объявлен режим "Ковер".
"Закрыто воздушное пространство на всех высотах", - прокомментировал глава региона.
