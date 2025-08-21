Вячеслав Федорищев встретился с главой Сбера Германом Грефом

В среду, 20 августа, губернатор Вячеслав Федорищев работал в Москве. Состоялась встреча главы региона с президентом, председателем правления Сбербанка Германом Грефом. Также во встрече приняли участие заместитель председателя правления Сбербанка Вячеслав Цыбульников, председатель Поволжского банка Сбербанка Наталия Цайтлер.

Стороны обсудили расширение направлений взаимодействия региона и Сбера.

"Сбербанк является давним партнером нашего региона. Взаимодействие имеет системный характер, что обеспечивает плодотворное сотрудничество в широком спектре направлений — от развития туризма и создания туристических объектов до инновационных проектов в сферах искусственного интеллекта и городского благоустройства", — подчеркнул губернатор.

Так, только в 2024–2025 годах по трем проектам были подписаны кредитные соглашения со Сбербанком на развитие туристической инфраструктуры. Это создание нового корпуса медицинского реабилитационного центра "Сергиевские минеральные воды", строительство многофункционального оздоровительно-спортивного комплекса на территории Ставропольского района и акватермального комплекса "Атолл" в Тольятти.

На встрече обсуждалась возможность наращивания сотрудничества по высокотехнологичным проектам, включая разработку специализированного программного обеспечения, внедрение совместных решений в сфере мониторинга территорий. "Регион готов выступать площадкой для новых технологий", — отметил Вячеслав Федорищев.

Стороны обсудили возможность появления кампуса "Школы 21" на базе международного студенческого кампуса в Самаре, проект строительства которого находится в активной стадии разработки, а также рассматриваются альтернативные варианты размещения.

Сбербанк обладает колоссальным опытом в реализации социально значимых проектов благоустройства. Для рассмотрения со стороны Самарской области предложен ряд важных для региона проектов, в том числе строительство современного конгрессно-выставочного центра и модернизация причальной инфраструктуры.

"Со своей стороны хочу вас уверить, что я лично и правительство Самарской области обеспечим всестороннюю поддержку на каждом этапе реализации проектов на территории нашего региона", — в завершение встречи обратился Вячеслав Федорищев к Герману Грефу.